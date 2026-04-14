War Updates: హర్ముజ్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
హర్ముజ్ ఎఫెక్ట్: అది ఆర్థిక ఉగ్రవాదమేనంటున్న జేడీ వాన్స్
- హర్ముజ్లో ప్రారంభమైన అమెరికా బ్లాకేడ్
- ఇరాన్ పోర్టుల వైపు నౌకలు వెళ్లకుండా అడ్డగింత
- అమెరికా బెదిరింపులకు వెనక్కి తగ్గమంటున్న ఇరాన్
- అణు ఒప్పందం విషయంలో ఇరు దేశాల మధ్య కుదరని ఒప్పందం
- డీల్లో హర్ముజ్ కీలకమంటున్న అమెరికా
- ఇరాన్ దిగి రావాలని.. ఇంకా సరళమైన ధోరణి ప్రదర్శించాలని హితవు
- ఇరాన్ వార్నింగ్పై తీవ్రంగా స్పందించిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్
- జల సంధిలో నౌకల రవాణాను ఇరాన్ అడ్డుకోవడం ఆర్థిక ఉగ్రవాదమే: వాన్స్
- ఈ విషయంలో ట్రంప్ నాయకత్వంలో తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది: వాన్స్
- ఇరాన్ ఆర్థిక ఉగ్రవాదానికి పాల్పడితే వారి నౌకలు బయటకు వెళ్లకుండా చూస్తాం: వాన్స్
- హర్ముజ్ వద్ద ఇరాన్ చర్యలను అడ్డుకుంటాం: వాన్స్
- అమెరికా బ్లాకేడ్తో హర్ముజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతలు
2026-04-14 07:08:58
లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులు
- లెబన్నాన్పై ఇజ్రాయెల్ భూతల దాడులు
- బీరుట్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా నష్టం
- భారీ సంఖ్యలో మృతులు ఉండొచ్చని కథనాలు
- లెబనాన్ దాడుల్లో.. ఇజ్రాయెల్పై హెజ్బొల్లా ప్రతీకార దాడులు
- ఇజ్రాయెల్ రక్షణదళం వాహనాలను పేల్చేశామని ప్రకటించిన హెజ్బొల్లా
- శాంతి చర్చలు అటకెక్కే అవకాశం!
2026-04-14 06:52:37
హర్ముజ్లో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు
- హర్ముజ్ జలసంధిలో అత్యంత ఉద్రిక్తంగా పరిస్థితి
- ఇరాన్ పోర్టులపై బ్లాకేడ్ ప్రారంభించిన అమెరికా నావికాదళం
- ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని హెచ్చరిస్తున్న ఇరాన్
- తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతున్న చమురు, గ్యాస్ రవాణా
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా హర్ముజ్ పరిణామాలపై ఆందోళనలు
2026-04-14 06:52:37
