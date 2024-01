సైనీ హత్యను ఖండించిన భారత్‌

న్యూయార్క్‌: అమెరికాలోని భారతీయ విద్యార్థి వివేక్‌ సైనీ దారుణ హత్య ఘటనను అట్లాంటాలోని భారత కాన్సులేట్‌ జనరల్‌ ‘ఎక్స్‌’(ట్విటర్‌)వేదికగా తీవ్రంగా ఖండించింది. హర్యానాకు చెందిన 25 ఏళ్ల సైనీ జార్జీయాలోని లిథోనియా సిటీలో తాను పనిచేసే స్టోర్‌ వద్ద ఓ నిరాశ్రయుడి చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే. ఈ దారుణ హత్యపై అట్లాంటాలోని భారత కాన్సులేట్‌ జనరల్‌ స్పందిస్తూ సోమవారం తీవ్రంగా ఖండించింది.

The Consulate got in touch with the family of Mr Saini immediately after the incident, provided all consular assistance in sending the mortal remains back to India, and remains in touch with the family. 2/2@MEAIndia @IndianEmbassyUS

— India in Atlanta (@CGI_Atlanta) January 29, 2024