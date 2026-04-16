మజ్జిగ లేదా నిమ్మరసం చాలా.. డీహైడ్రేషన్‌కు అదే మేలా?

Apr 16 2026 10:30 PM | Updated on Apr 16 2026 10:30 PM

దేశంలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి, తీవ్రమైన వేసవికాలంతో పాటు అధిక తేమ కూడా తోడవుతోంది. వాస్తవానికి, రాబోయే కొన్నేళ్లు  దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత వేడిగా ఉండే కాలంగా ఉంటుందని ఐక్యరాజ్యసమితి అంచనా వేసింది, దీనివల్ల ఎక్కువ మంది డీహైడ్రేషన్ కు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనిలో భాగంగా, దక్షిణ భారతదేశం, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు వడగాలుల బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ నేపధ్యంలో సరైన హైడ్రేషన్‌ ఉత్పత్తులపై అవగాహన అవసరం అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.

ఎలక్ట్రోలైట్‌ల లోపం కీలకం...
అనారోగ్యం లేదా విరేచనాల సమయంలోనూ, అలాగే రోజువారీ సంరక్షణలోనూ, ఉన్నతమైన హైడ్రేషన్‌ ఉత్పత్తులతో శరీరానికి తగినంత నీరు అందించడంపై అవగాహనను పెరగాల్సి ఉంది. తెలుగు రాష్ట్రాలలోని అనేక ప్రాంతాలలో, డీహైడ్రేషన్ కు ఇప్పటికీ మజ్జిగ లేదా నిమ్మరసం వంటి ఇంటి చికిత్సలే మొదటి పరిష్కారంగా ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి డీహైడ్రేషన్ కు గురైనప్పుడు, వారు కేవలం ద్రవాలను మాత్రమే కాకుండా సోడియం, క్లోరైడ్, పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం మొదలైన ఎలక్ట్రోలైట్‌లను కూడా కోల్పోతారు. నిజానికి ఎలక్ట్రోలైట్‌లు శరీరంలోని సంకేత అణువులు. అవి నరాల ద్వారా ప్రయాణించి, కదలికలకు సహాయపడి, వ్యక్తులు చురుకుగా ఉండేలా చేస్తాయి అని అంటున్నారు హైదరాబాద్‌కు చెందిన వైద్యులు  డా. అశుతోష్‌. మరి అలాంటి ఎలక్ట్రోలైట్‌ల లోపం కండరాల కదలికను తగ్గించి, అలసట  నీరసానికి దారితీస్తుంది. మరి వీటిని పునరుద్ధరించుకోవడానికి ఏం చేయాలి?

స్పోర్ట్స్‌ డ్రింక్స్, ఎనర్జీ పానీయాలు, గ్లూకోజ్‌ పౌడర్లు  వివిధ ఎలక్ట్రోలైట్‌ ఉత్పత్తులు మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడంతో, హైడ్రేషన్‌  ఎలక్ట్రోలైట్‌ విభాగం పోటాపోటీగా మారింది.  పెరుగుతున్న ఆరోగ్య స్పృహ  భారతదేశ వాతావరణ పరిస్థితులలో మార్పుల కారణంగా హైడ్రేషన్‌ విభాగం విపరీతమైన వృద్ధిని సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో, వినియోగదారులు అనారోగ్య సమస్యలకు అతీతంగా, శక్తి క్షీణించినప్పుడు లేదా అలసిపోయినప్పుడు వేగంగా కోలుకోవడానికి అనేక రకాల ఆరోగ్యకరమైన హైడ్రేషన్‌ సొల్యూషన్లను కోరుకుంటున్నారు. డీహైడ్రేషన్‌ ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్యగా మారుతున్నందున,  విరేచనాలు  రోజువారీ హైడ్రేషన్‌ అవసరాలను తీర్చడానికి కెన్ వ్యూ ఓఆర్‌ఎస్‌ఎల్, ఇఆర్‌జెఎల్‌ వంటి బ్రాండ్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి.  వడదెబ్బ, కండరాల నొప్పులు మొదలైన రోజువారీ సందర్భాలలో నీరసంగా అనిపించినప్పుడు లేదా అలసట, బలహీనత కారణంగా నిస్సత్తువగా ఉన్నప్పుడు ఇవి  సహాయకారిగా పనిచేస్తున్నాయి. రోజువారీ హైడ్రేషన్‌ కోసం రూపొందిన ఎలక్ట్రోలైట్‌ డ్రింక్, మూడు ముఖ్యమైన ఎలక్ట్రోలైట్లను (సోడియం, పొటాషియం, క్లోరైడ్‌)  విటమిన్‌ సి లను  వేగవంతమైన హైడ్రేషన్ ను అందిస్తూనే, పండ్ల రసాల తరహాలో రుచికరంగా ఉండేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి.అయితే 

 సరైన సందర్భాలకు సరైన హైడ్రేషన్‌ ద్రావణాలను ఎంచుకోవడంపై అవగాహన కల్పించడానికి కల్పించాలి. ఉదాహరణకు, విరేచనాల కోసం డబ్లు్యహెచ్‌ఓ  ఆమోదించిన ఓఆర్‌ఎస్‌  ద్రావణాలు రోజువారీ హైడ్రేషన్‌ కోసం ఎలక్ట్రోలైట్‌ ద్రావణాలు వినియోగించాలి. ఇలాంటి అవగాహన పెంచేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో వైద్య నిపుణులు  ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థలతో కెన్ వ్యూ బ్రాండ్‌ కలిసి పనిచేస్తోంది అని చెప్పారు సంస్థ కు చెందిన ప్రశాంత్‌ షిండే.

ఏడాది పొడవునా...డీహైడ్రేషన్‌
పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, వాతావరణంపై పెరిగిన అవగాహన మహమ్మారి అనంతర ఆరోగ్యం పై దృష్టి సారించడం వంటి అంశాలన్నీ కలిసి, క్రియాశీల నివారణ సంరక్షణ వైపు మార్పును వేగవంతం చేశాయి. చాలా మంది ప్రతిరోజూ తగినంత నీరు తాగడాన్ని ఒక ఆరోగ్యకర అలవాటుగా  పరిగణిస్తున్నారు. అయితే నిలకడ లేని వాతావరణ పరిస్థితులతో పాటు  తీరికలేని జీవనశైలిని గడుపుతున్నందున, డీహైడ్రేషన్‌ కేవలం వేసవి కాలానికే పరిమితం కావడం లేదు. ఎండలో , ఏసీ ఉన్న ప్రదేశాలలో ఉన్నప్పుడు, అలాగే జ్వరం, జలుబు, దగ్గు వంటి  అనారోగ్యాల సమయంలో కూడా సంభవించవచ్చు.   వడదెబ్బ లేదా నీరసం, బలహీనత కారణంగా నిస్సత్తువగా అనిపించినప్పుడు, రోజువారీ సందర్భాలలో ఎలక్ట్రోలైట్లు  నీరు తగ్గిపోయినట్లు అనిపించినప్పుడు, వాటిని తిరిగి నింపడానికి ఇఆర్‌జెఎల్‌ వంటివి సహాయపడుతుందన్నాయి.

డీహైడ్రేషన్‌ , పిల్లలు, వృద్ధులు  శారీరకంగా శ్రమతో కూడిన జీవనశైలి కలిగినవారు ఎక్కువ సమయం ఆరుబయట గడిపేవారితో సహా కొన్ని వర్గాలు డీహైడ్రేషన్ కు ఎక్కువగా గురవుతాయి. చిన్న పిల్లలు తమ దాహాన్ని సరిగ్గా చెప్పలేరు, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌ కు సులువుగా లోనవుతారు.  వృద్ధులలో  దాహానికి గురి చేసే యంత్రాంగం బలహీనంగా ఉంటుంది, వారు అనారోగ్యం  వేడి సంబంధిత డీహైడ్రేషన్‌ రెండింటికీ గురయ్యే అవకాశం ఉంది. మధుమేహం వంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు డీహైడ్రేషన్ కు ఎక్కువ గురయ్యే అవకాశం ఉంది వారి డీహైడ్రేషన్ ను జాగ్రత్తగా పరిష్కరించడం అవసరం. ఇలాంటి వినియోగదారుల సమూహాలకు, కోల్పోయిన వాటిని భర్తీ చేయడానికి నీటితో పాటు తగినంత ఎలక్ట్రోలైట్లను తీసుకుంటూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.  అతిసారం అనేది ఒక ముఖ్యమైన ప్రజారోగ్య సమస్య, ఇది చిన్నపిల్లల మరణాలకు కారణమవుతుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ  సిఫార్సు చేసిన ఓరల్‌ రీహైడ్రేషన్‌ సాల్ట్స్‌ అతిసారం చికిత్సలో ఉపకరిస్తుంది.

అవగాహన కార్యక్రమాలు... నిర్వహిస్తున్నాం 
డీహైడ్రేషన్‌ గురించి అవగాహన చాలా తక్కువగా ఉంది. కోల్పోయిన ద్రవాలను తిరిగి నింపడానికి నీరు తాగితే సరిపోతుందని  తరచుగా నమ్ముతారు. అయితే, శరీరంపై డీహైడ్రేషన్‌  మొత్తం శారీరక  విధులపై ప్రభావం, ఎలక్ట్రోలైట్‌ పానీయాలు పోషించే కీలక పాత్రల గురించి పరిమిత అవగాహన మాత్రమే ఉంది. మా ప్రచారాల ద్వారా  నీరు తాగే అలవాట్లను సరిదిద్దడం, దేశంలో డీహైడ్రేషన్  ఒక కీలకమైన ప్రజారోగ్య సమస్యగా అవగాహన కల్పించడంపై కృషి చేస్తున్నాం –ప్రశాంత్‌ షిండె, కెన్ వ్యూ

