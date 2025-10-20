 ఈ తియ్యటి పండుతో షుగర్‌కి చెక్‌ : తాజా అధ్యయనం | Scientists find surprising link between mangoes and lower diabetes risk | Sakshi
ఈ తియ్యటి పండుతో షుగర్‌కి చెక్‌ : తాజా అధ్యయనం

Oct 20 2025 2:52 PM | Updated on Oct 20 2025 2:52 PM

Scientists find surprising link between mangoes and lower diabetes risk

అమ్మో యాపిల్, అమ్మో మామిడి పండా? అమ్మో సీతాఫలమా? మధురమైన అలాంటి  పండ్లు మన చేత అమ్మో అనిపిస్తున్నాయి  అంటే... నిస్సందేహంగా అది డయాబెటిస్‌ సమస్య వల్లే అని చెప్పొచ్చు. దాంతో చాలా కాలంగా తియ్యటి పండ్లు అనేవి షుగర్‌ వ్యాధి ఉన్నవారికి దూరంగా ఉంటున్నాయి.  ఈ  నేపథ్యంలో గత కొంతకాలంగా జరుగుతున్న కొన్ని అధ్యయనాలు ఈ ఆలోచనలకు విరుద్ధమైన ఫలితాలను వెల్లడిస్తున్నాయి. అలాంటిదే ఆ తాజా  అధ్యయన ఫలితం. ఇది పండ్లు తినడం వల్ల డయాబెటిస్‌ తగ్గుతుందని చెప్పడం మరింత విశేషం.  

ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు, కానీ సహజమైన మధురమైన తీపికి పేరుగాంచిన మామిడి పండ్లు తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రించవచ్చునట. తాజా పరిశోధనలు దీనిని వెల్లడించాయి. జార్జ్‌ మాసన్‌ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు నిర్వహించిన ఒక అధ్యయనంలో, తక్కువ చక్కెర ఉన్న స్నాక్స్‌ ఎంచుకున్న వారితో పోలిస్తే, వాటికి బదులుగా రోజూ మామిడి పండ్లు తినే వ్యక్తుల రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపడింది. అంతేకాదు వారు శరీర కొవ్వును సైతం తగ్గించుకుంటారని తేలింది. గత ఆగస్టులో  ‘‘డైలీ మ్యాంగో ఇంటెక్‌ ఇంప్రూవ్స్‌ గ్లైసెమిక్‌ అండ్‌ బాడీ కంపోజిషన్‌ అవుట్‌కమ్స్‌ ఇన్‌ అడల్ట్స్‌ విత్‌ ప్రిడియాబెటిస్‌: ఎ రాండమైజ్డ్‌ కంట్రోల్డ్‌ స్టడీ’’ అనే శీర్షికతో ఫుడ్స్‌లో ప్రచురితమైన ఈ అధ్యయనం  ఫలితాలు, మొత్తం ఆహారాలలో చక్కెర  పోషక సందర్భం చక్కెర కంటెంట్‌ కంటే చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నొక్కి చెబుతున్నాయి.

మామిడి ప్రయోజనాల వెనుక  సైన్స్‌
ఈ సందర్భంగా సైన్స్ డైలీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, జార్జ్‌ మాసన్‌  న్యూట్రిషన్‌ అండ్‌ ఫుడ్‌ స్టడీస్‌ విభాగంలో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ రైదే బసిరి మాట్లాడుతూ  ఆహారంలో ఎంత చక్కెర ఉందో దాని గురించి మాత్రమే కాదు, మొత్తం పోషక సమతుల్యత గురించి వివరించారు. ఉదాహరణకు, మామిడి పండ్లు ఒక ప్రత్యేకమైన సమతుల్యతను అందిస్తాయి అవి సహజమైన చక్కెరలను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వీటితో పాటు ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు  అవసరమైన విటమిన్లు ఉంటాయి. ఈ కలయిక నెమ్మదిగా చక్కెర శోషణకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో గ్లూకోజ్‌ స్థాయిలను స్థిరంగా ఉంచుతుంది.

అయితే దీనికి విరుద్ధంగా, ప్రాసెస్‌ చేసిన తృణæధాన్యాలు లేదా ప్యాక్‌ చేసిన తక్కువ చక్కెర కలిగిన స్నాక్స్‌ వంటివి ఈ సహజ సమతుల్యతను కలిగి ఉండవు తద్వారా  మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. మామిడిలోని ఫైబర్‌ జీర్ణక్రియకు మద్దతు ఇస్తుంది  సంతృప్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది, ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతూ అతిగా తినకుండా నిరోధిస్తుంది, ఇది బరువు నిర్వహణకు సహాయపడుతుంది.

గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్, సురక్షిత వినియోగ చిట్కాలు
మామిడి గ్లైసెమిక్‌ ఇండెక్స్‌  మితమైన పరిధిలోకి వచ్చేలా 51–56 మధ్య స్కోర్‌ చేస్తుంది, ఇది నారింజ రసంతో పోల్చదగిన పరిధి. అమెరికన్‌ డయాబెటిస్‌ అసోసియేషన్‌ (ఎడిఎ) చెబుతున్న ప్రకారం, ఇది మామిడి పండ్లను తక్కువ నుంచి మధ్యస్థ  వర్గంలో ఉంచుతుంది, ఇది మితమైన వినియోగానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. చక్కెరలు జోడించకుండా తాజాగా, ఫ్రోజెన్‌ లేదా సరైన విధంగా నిల్వ చేసిన  పండ్లను మాత్రమే ఎంచుకోవాలని ఎడిఎ సూచిస్తోంది. ఒక సాధారణ పండు ద్వారా దాదాపు 15 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు లభిస్తాయి, ఇది ఒక కప్పు మామిడిలో మూడింట రెండు వంతులకు సమానం. అయితే ఎండిన పండ్ల పరిమాణం తక్కువగా ఉండటం వల్ల అవి చక్కెరలను అధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తాయి, కాబట్టి తాజా పండ్లు ఎండిన రకాల కంటే ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉంటాయని ఏడిఎ పేర్కొంది.

అదనపు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడమే కాకుండా, మామిడి పండ్లు కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను కూడా మెరుగుపరుస్తాయి. 2011లో బ్రిటిష్‌ జర్నల్‌ ఆఫ్‌ న్యూట్రిషన్ లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం దీన్ని వెల్లడించింది. ఫ్రీజ్‌–డ్రైడ్‌ మామిడితో కూడిన  ఆహారం ఎలుకలకు తినిపించడం వల్ల లిపిడ్‌ లేదా ఫెనోఫైబ్రేట్‌  రోసిగ్లిటాజోన్‌ వంటి చక్కెర–తగ్గించే మందులతో చికిత్స పొందిన వాటితో పోలిస్తే తక్కువ శరీర కొవ్వు, తగ్గిన కొలెస్ట్రాల్‌  మెరుగైన గ్లూకోజ్‌ స్థాయిలు కనిపిస్తాయని గమనించారు. మామిడి వంటి  పండ్లను ఒకరి ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల సహజంగా తీపి కోరికలు తీరడమే కాకుండా జీవక్రియ ఆరోగ్యానికి కూడా మద్దతు లభిస్తుందని, ఈ ఉష్ణమండల పండును సమతుల్య జీవనానికి ఆశ్చర్యకరంగా స్మార్ట్‌ ఎంపికగా మారుస్తుందని పరిశోధన నొక్కి చెబుతుంది.

అధిక రక్త చక్కెర సంకేతాలు
క్లీవ్‌ల్యాండ్‌ క్లినిక్‌ నివేదిక ప్రకారం, అధిక రక్త చక్కెర, హైపర్‌ గ్లసీమియా అని పేర్కొనే ప్రారంభ సంకేతాలు క్రమ క్రమంగా కనిపిస్తాయి అధిక దాహం లేదా ఆకలి, తరచుగా మూత్రవిసర్జన, తలనొప్పి  అస్పష్టమైన దృష్టి ఉండవచ్చు.  పెరుగుతున్న గ్లూకోజ్‌ స్థాయిలను నిర్వహించడానికి శరీరం కష్టపడడం వల్లే ఈ లక్షణాలు సంభవిస్తాయి. ఎక్కువ కాలం పాటు అదుపు చేయకుండా వదిలేస్తే, దీర్ఘకాలిక హైపర్‌ గ్లసీమియా నిరంతర అలసట, అనూహ్యంగా బరువు తగ్గడం,  చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు, త్వరగా నయం కాని కోతలు లేదా పుండ్లు వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఈ హెచ్చరిక సంకేతాలను ముందుగానే గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే సకాలంలో జీవనశైలి మార్పులు, వైద్య జోక్యం వల్ల నరాల దెబ్బతినడం వంటి మధుమేహ సంబంధిత  తీవ్రమైన సమస్యలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

రక్తంలో చక్కెరను ఎలా అదుపులో ఉంచుకోవాలి?
ఆరోగ్యకరమైన రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి, ఫైబర్, తృణధాన్యాలు, లీన్‌ ప్రోటీన్లు  పిండి లేని కూరగాయలు అధికంగా ఉండే సమతుల్య ఆహారంపై దృష్టి పెట్టండి. శుద్ధి చేసిన చక్కెరలు, ప్రాసెస్‌ చేసిన ఆహారాలు  తీపి పానీయాలను బాగా పరిమితం చేయండి. గ్లూకోజ్‌లో హెచ్చుతగ్గులు  తగ్గుదలను నివారించడానికి చిన్న, సాధారణ భోజనం తినండి. చురుకైన నడక లేదా యోగా వంటి రోజువారీ వ్యాయామంతో కనీసం 30 నిమిషాలు చేస్తూ చురుకుగా ఉండండి. ఒత్తిడి హార్మోన్లు రక్తంలో చక్కెరను పెంచుతాయి కాబట్టి ధ్యానం లేదా లోతైన శ్వాస ద్వారా ఒత్తిడిని నియంత్రించండి. తగినంత నిద్ర పొందండి  హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండండి. రక్తంలో గ్లూకోజ్‌ స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించండి  చక్కెరను ఆరోగ్యకరమైన పరిధిలో ఉంచడానికి తరచు వైద్య సలహాను అనుసరించండి.

