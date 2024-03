సన్‌ రైజర్స్‌ విజయోత్సాహం: దటీజ్‌ కావ్య మారన్‌, వైరల్‌ వీడియో

పురుషులకే సొంతమనుకున్న క్రికెట్‌లో మహిళలు తామేం తక్కువ అన్నట్టు రాణిస్తున్నారు. రిక్డార్డులతో తమ సత్తా చాటుతున్నారు. అంతేకాదు క్రికెట్‌ ఫ్రాంచైజీ యజమానులుగా కూడా మహిళలు దూసుకుపోతుండటం విశేషం. ముంబై ఇండియన్స్‌ జట్టు ఓనర్‌గా నీతా అంబానీ, ఇంకా శిల్పా శెట్టి, ప్రీతి జింటా ఇప్పటికే స్పెటల్‌ ఎట్రాక్షన్‌. తాజాగా కావ్య మారన్‌ రూపంలో యువకెరటం దూసుకొచ్చింది. సన్ టీవీ గ్రూప్ ఛైర్మన్, వ్యవస్థాపకుడు కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్. డీఎంకే పార్టీ మాజీ కేంద్ర మంత్రి మురసోలి మారన్ మనవరాలు. ఈ సక్సెస్‌ కిడ్‌ సెన్సేషన్‌ క్రియేట్‌ చేస్తోంది.

ఐపీఎల్‌ 2024లో బాగంగా బుధవారం హైదరాబాద్‌ ఉప్పల్‌ స్టూడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌ క్రికెట్‌ ఫ్యాన్స్‌కు చెప్పలేనంత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ముంబై ఇండియన్స్‌- సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య హోరీ హోరీగా సాగిన ఈ పోటీ ఆద్యంతం అభిమానులను అలరించింది. తొలి పది ఓవర్లలోనే 100 పరుగులు, మొత్తం మ్యాచ్లో పరుగుల వరద, రికార్డులు వర్షం కురిసింది.

ముఖ్యంగా ఎంఐపై జట్టు రికార్డ్ బ్రేకింగ్ విజయాన్ని సాధించడంతో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ యజమాని కావ్య మారన్‌ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది. ఆకర్షణీయమైన ఆరెంజ్‌ కలర్‌ డ్రెస్‌లో ఉత్సాహంగా గెంతులు వేసింది. తన జట్టు ఆటగాళ్లను ఉత్సాహపరిచిన దృశ్యాలు ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

