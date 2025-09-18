 చేతితో తినడం వల్ల వెయిట్‌లాస్‌ కూడా.. | Benefits of Eating with Hands: Dr. Karan Rajan Explains Health and Wellness Advantages | Sakshi
చేతితో తినడం వల్ల వెయిట్‌లాస్‌ కూడా..

Sep 18 2025 4:52 PM | Updated on Sep 18 2025 5:10 PM

Eating with your hand health benefits and easiest way to lose weight

ఆహారాన్ని చేతితో నోటికి అందించడం అనేది తరతరాల సంప్రదాయం. అయితే ఆధునిక అలవాట్లు చేతితో ఆహారాన్ని తీసుకునే అలవాటును రానురాను తగ్గించేస్తున్నాయి. పురాతన, అనాగరిక జీవనశైలిగా దానిని పరిగణిస్తున్నాయి. అయితే చేతివేళ్లతో నేరుగా తీసుకుని ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడం ఓ సంతృప్తి కరమైన విషయం. 

ఇది సంస్కృతీ, సంప్రదాయంకి మించిన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుందని ప్రసిద్ధ వైద్య నిపుణుడు విద్యావేత్త అయిన డాక్టర్‌ కరణ్‌ రాజన్‌ చెబుతున్నారు.  చేతులతో తినడం అనే పురాతనదేశీ ఆచారం అర్థవంతమైనది మాత్రమే కాకుండా మనం ఊహించలేని ఎన్నో ఆరోగ్యలాభాలను అందిస్తుంది అంటున్న ఆయన ఆ లాభాలను ఇలా వివరిస్తున్నారు. 

జీర్ణక్రియకు మేలు...
ఫోర్క్‌ లేదా స్పూన్‌కు బదులుగా వేళ్లను ఉపయోగించి భోజనం చేసినప్పుడు, సహజంగానే తినే వేగం మందగిస్తుంది. చేతుల ద్వారా అందుకున్న ఆహారం నమలడం ద్వారా జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.  ఇది శ్రద్ధగా నమలడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది,  లాలాజలం నుంచి  జీర్ణ ఎంజైమ్‌ల విడుదలను ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ స్రావాలు జీర్ణవ్యవస్థను సమర్థవంతంగా నిర్వహించి  పోషకాలను గ్రహించడానికి సిద్ధం చేస్తాయి, కడుపు ప్రేగులకు అవసరమైన సున్నితమైన ప్రక్రియను సృష్టిస్తాయి.

అతిని నివారిస్తుంది..
వెయిట్‌లాస్‌ కోసం డైట్‌లో ఉంటున్నవారు తక్కువ తినాలని అనుకుంటారు. అలా అతిగా తినడాన్ని నివారించడానికి కూడా సహజమైన మార్గం చేతులతో తినడం. దీని వల్ల మెదడు మరింత అవగాహనతో తినేందుకు  సహాయపడుతుంది. ఆహారాన్ని తాకడం వల్ల కలిగే స్పర్శ అనుభూతి సంతృప్తి భావనను బలోపేతం చేసే సంకేతాలను చురుకుగా పంపుతుంది. త్వరిత, అధిక సంతృప్తి కలగడం  తినే అవసరాన్ని తగ్గిస్తుంది.

రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు మేలు..
మరో ఆకర్షణీయమైన ప్రయోజనం ఈ  శరీరపు  రోగనిరోధక వ్యవస్థ ప్రతిస్పందన.  శుభ్రం చేసిన చేతులతో ఆహారం తిన్నప్పుడు, అది హానిచేయని సూక్ష్మజీవులను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ జీవులు  సురక్షితమైన, హానికరమైన బ్యాక్టీరియా మధ్య తేడాను గుర్తించడానికి రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు శిక్షణ ఇస్తాయి. ఒక విధంగా, ఇది ప్రేవుల రోగనిరోధక రక్షణకు వ్యాయామం ఇస్తుంది, శరీరంలోని సహజ సమతుల్యతను బలోపేతం చేస్తుంది.

ఉష్ణోగ్రత మార్గదర్శిగా వేళ్ల చిట్కాలు

బుద్ధిపూర్వకంగా తినడంలో వేళ్ల పాత్ర ఎంతో ఉంటుంది. వేళ్ల కొనల వద్ద ఉన్న చర్మం నోటి లోపల సున్నితమైన లైనింగ్‌ కంటే థృఢంగా, నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది. ఇది వేళ్లను సహజ థర్మామీటర్‌గా చేస్తుంది. ఇది వ్యక్తులు తినడానికి ముందు ఆహార ఉష్ణోగ్రతను పరీక్షించడానికి వీలు కలిగిస్తుంది. ఇటువంటి అవగాహన అసౌకర్యాన్ని నివారించడమే కాకుండా మరింత ఆలోచనాత్మకంగా, ఏకాగ్రతతో తినే అనుభవాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. మీ వేళ్లు డైజెషన్‌ జాయ్‌స్టిక్‌లు అంటూ డాక్టర్‌ కరణ్‌ రాజన్‌ అభివర్ణిస్తారు. అయితే ముందుగా మీ చేతులను కడుక్కోండి అని మాత్రం సూచిస్తున్నారు. 

డాక్టర్‌ కరణ్‌ రాజన్‌ గురించి
డాక్టర్‌ కరణ్‌ రాజన్‌ ప్రముఖ వైద్యుడు, రచయిత ప్రముఖ ఆరోగ్య సంభాషణకర్త. ఆయన సండే టైమ్స్‌ నంబర్‌ 1 బెస్ట్‌ సెల్లర్‌గా నిలిచిన‘‘ దిస్‌ బుక్‌ మే సేవ్‌ యువర్‌ లైఫ్‌’’ను రాశారు. ఆరోగ్య–కేంద్రీకృత స్టార్టప్‌ అయిన లోమ్‌ సైన్స్ ను కూడా ఆయన స్థాపించారు.  ఇన్‌ స్టాగ్రామ్ లో  రెండు మిలియన్లకు పైగా ఫాలోయర్స్‌ను కలిగి ఉన్నారు.

