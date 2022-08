Tips To Get Rid Of Pigmentation: రకరకాల కారణాల వల్ల ముఖంపై పిగ్మెంటేషన్‌ వస్తుంటుంది చాలామందికి. దానికి క్రీములు, ఇతర మందులు వాడే బదులు ఇలా చేసి చూస్తే సరి.. పిగ్మెంటేషన్‌ సమస్య నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు.

బంగాళా దుంపతో..

►బంగాళా దుంప, నిమ్మరసం.. ఒక బంగాళా దుంపని తురిమి అందులో పావు కప్పు నిమ్మరసం కలపండి.

►పిగ్మెంటేషన్‌ ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఈ మాస్క్‌ని వేసుకుని అరగంట ఆగి చల్లని నీటితో కడిగేయాలి.

►ఇలా రోజుకి రెండుసార్లు చేయవచ్చు.

నిమ్మరసం, తేనె..

►రెండు టేబుల్‌ స్పూన్ల తేనెలో రెండు టేబుల్‌ స్పూన్ల నిమ్మరసం కలిపి అవసరమున్న చోట ఈ మిశ్రమాన్ని పూతలా వేసుకోవాలి.

►తర్వాత గోరు వెచ్చని నీటిలో మెత్తటి బట్ట ముంచి పిండేయాలి.

►ఆ బట్టని ఈ మిశ్రమం అప్లై చేసిన చోట కవర్‌ చేసినట్లుగా వేయండి.

►ఇరవైనిమిషాల తరువాత గోరు వెచ్చని నీటితో కడిగేయండి.

►ఇలా వారానికి ఒకసారి చేయాలి.

యాపిల్‌ సిడర్‌ వెనిగర్‌..

►అర కప్పు యాపిల్‌ సిడార్‌ వెనిగర్‌ లో అర కప్పు నీరు కలపండి.

►పిగ్మెంటేషన్‌ ఉన్న చోట ఈ నీటిని పోయండి. నాలుగైదు నిమిషాల తరువాత గోరు వెచ్చని నీటితో కడిగేయండి.

►ఇలా రోజుకి రెండు సార్లు నెల రోజుల పాటూ చేయండి.

పసుపు, పాలు..

►ఒక బౌల్‌లో ఐదారు టీ స్పూన్ల పసుపు తీసుకుని అందులో తగినంత పాలు పోసి మెత్తటి పేస్ట్‌ లా చేయండి.

►పిగ్మెంటేషన్‌ ఉన్నచోట ఈ పేస్ట్‌ అప్లై చేసి ఐదునిమిషాలు గుండ్రంగా మసాజ్‌ చేయండి.

►ఆరిన తరువాత గోరు వెచ్చని నీటితో కడిగేయండి.

►రోజూ స్నానానికి ముందు ఒకసారి ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

