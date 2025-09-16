బ్రెజిల్ ఇప్పుడు విదేశీయులకు పర్మినెంట్ రెసిడెన్సీ పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది
మేషం...
మన ‘చంద్ర’గ్రహణం ఏళ్ల తరబడి ఉంటుంది
గ్రహం అనుగ్రహం:
అవసరమైతే బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయిద్దాం మేడం!
దేశవ్యాప్తంగా ఒత్తిడి, మానసిక ఆరోగ...
అందరికి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకా...
నగరం మత్తెక్కుతోంది.. మత్తు పదార్థాల�...
ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాలపై మర...
ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) బోర్డ...
‘ఫ్యాషన్ అంటే మనల్సి మనం అందంగా తీర�...
వృద్ధులకు వయసు పరంగా వచ్చే అనేక సమస్�...
గోవా గవర్నర్గా నియమితులైన పూసపాటి అ...
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్.. కౌంట�...
యూఎస్ ఓపెన్ 2025 ఫైనల్ సందర్భంగా అమె�...
సాక్షి, తాడేపల్లి: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగ�...
దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవ�...
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో పలువురు ఐఏఎస్ ...
బృదంగా శాస్త్రీయ నృత్యం చేస్తుంటే రె...
సాక్షి, హైదరాబాద్: భారత రాష్ట్ర సమిత�...
Sep 16 2025 5:44 AM | Updated on Sep 16 2025 5:44 AM
ఒక్క కంకి కొను ప్లీజ్.. త్రీడేస్ నో ఫుడ్!!
రెడ్ కలర్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
ఖైరతాబాద్ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్–2025 (ఫొటోలు)
విశాఖపట్నంలో నేషనల్ డాగ్ షో అదరహో (ఫొటోలు)
విజయ్ ఆంటోనీ ‘భద్రకాళి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
Varudu Kalyani: జగనన్న కట్టించిన హాస్పిటల్ లో... నీ కళ్ళు చెక్ చేపించుకో...
Rachamallu Siva: చంద్రబాబు చాలా థాంక్స్.. ఎందుకంటే?
Urea: మనం ఫెయిల్.. ఒప్పేసుకున్న చంద్రబాబు
దమ్ముంటే రాజమండ్రికి రా.. వంగలపూడి అనితకు షర్మిల రెడ్డి ఛాలెంజ్
Team India: హ్యాండ్ షాక్ గొడవేంటి గురూ!!