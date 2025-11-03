పసిడి ధరలు గత కొన్ని రోజులుగా హెచ్చుతగ్గుదలతో ఊగిసలాడుతున్నాయి.
పసిడి ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు తగ్గుదల బాట పట్టాయి.
తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచ స్ధాయికి తీసుకెళ్లిన చిత్రం ‘బాహుబలి’.
మాస్ మహారాజా
104 మందిని చంపేసి ఇజ్రాయెల్ కాల్పుల విరమణ పాట
ఒట్టావా: ఓ హత్య కేసులో భారత సంతతి వ్యక...
ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసే అలవాటున్న ...
కార్తీక మాసంలో మహాశివుడిని భక్తితో �...
మన దేశంలో కొన్ని కేసులు ఏళ్లుగా కోర్�...
ఒక పక్క మహిళలు, పీరియడ్ సమస్యలను అర్�...
పరిశుభ్రత గురించి ఎంతలా అవగాహాన కార్...
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత, ఢిల్లీ మాజీ �...
భువనేశ్వర్: ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పూర�...
నోటి ఆరోగ్యాన్ని చాలామంది నిర్లక్ష్�...
తొలి మహిళ ఇంజనీర్గా కంప్యూటర్ రంగం...
ఒకానొకసారి, ఓ బలవంతుడైన వస్తాదు జ్ఞా�...
ఐఐటియన్గా పెద్ద కలలు, ఖరీదైన కలలేవీ �...
గ్లోబల్ ఫెరారీ రేసింగ్ సిరీస్లో ప...
అలా చేస్తే మరి ఇలా ఎండనకా,వాననకా తిరగడం ఎందుకు సార్! ఇంట్లో కూర్చుంటే పోలా!?
కాశీబుగ్గ ఘటన.. జిల్లా కేంద్రాల్లో వైఎస్సార్సీపీ కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ
ఎడారి దేశంలోని ఒయాసిస్ సిటీలో సారా అలీ ఖాన్ (ఫొటోలు)
మాల్దీవులు ట్రిప్ జ్ఞాపకాలతో సితార (ఫొటోలు)
ఇంట్లోనే అనన్య బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 02-09)
అసలు సూత్రధారి టీడీపీ నేత.. అతను జోగి రమేష్ మాట వింటాడా?
మా నాన్న ఎలా చంపాడంటే..
బుజ్జి తల్లి వదిలేస్తున్నావా...!
ఇల్లు చూపించమని పిలిచి.. పోలీసుల కుట్ర బయటపెట్టిన జోగి రమేష్ PA
తొక్కిసలాట ఘటనపై దర్యాప్తు జరపాల్సిందే