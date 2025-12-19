 .. వాలంటీర్లలా దీన్ని ఎత్తేద్దామంటే కుదరడం లేదు.. జగన్‌ గుర్తు రాకుండా పేరు మార్చేస్తున్నారు! | Sakshi Cartoon On Dec 19th 2025 | Sakshi
.. వాలంటీర్లలా దీన్ని ఎత్తేద్దామంటే కుదరడం లేదు.. జగన్‌ గుర్తు రాకుండా పేరు మార్చేస్తున్నారు!

Dec 19 2025 1:26 PM | Updated on Dec 19 2025 1:47 PM

Sakshi Cartoon On Dec 19th 2025

.. వాలంటీర్లలా దీన్ని ఎత్తేద్దామంటే కుదరడం లేదు. జగన్‌ గుర్తు రాకుండా పేరు మార్చేస్తున్నారు!

