 రాబోయే మద్యం ఆదాయం తాకట్టు పెట్టి అప్పులు చేస్తున్న చంద్రబాబు ప్రభుత్వం | Sakshi Cartoon 17 12 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రాబోయే మద్యం ఆదాయం తాకట్టు పెట్టి అప్పులు చేస్తున్న చంద్రబాబు ప్రభుత్వం

Dec 17 2025 1:29 AM | Updated on Dec 17 2025 1:30 AM

Sakshi Cartoon 17 12 2025

అది నా అప్పు కోసం.. ఇది సర్కారు అప్పు కోసం తాగుతున్నా!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీవారిలో సేవలో సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 2

జోజినగర్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ రాక.. పోటెత్తిన అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 3

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. ఈ ఏడాది మేటి చిత్రాలు చూశారా?
photo 4

ఇంద్రకీలాద్రి : సంబరంగా ముగిసిన దీక్ష విరమణ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

బాబీ సింహా,హెబ్బా పటేల్‌ కొత్త చిత్రం ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Venkatesh Babu Attacks on YSRCP Leader Chaitanya Car 1
Video_icon

మితిమీరిన టీడీపీ అరాచకాలు.. YSRCP చైత్యన్య కారుపై దాడి
Nagari YSRCP Leaders Strong Warning to Ex Srisailam Board Chairman Chakrapani Reddy 2
Video_icon

మా రోజమ్మ గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా వాగితే... చక్రపాణి రెడ్డికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
IPL Mini Auction 2026 Updates 3
Video_icon

ఐపీఎల్ మినీ ఆక్షన్ ఎన్ని కోట్లంటే?
Youth Attack On RTC Bus Driver Venkateswarlu at Warangal 4
Video_icon

హారన్ కొట్టినందుకు డ్రైవర్ పై యువకుల దాడి
Bhavanipuram 42 Flat Victims Reaction On After Meets YS Jagan 5
Video_icon

జగన్ ను కలిసిన తరువాత భవానీపురం బాధితుల రియాక్షన్
Advertisement
 