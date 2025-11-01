 సాక్షి కార్టూన్ 01-11-2025 | Sakshi Cartoon 01-11-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sakshi Cartoon: సాక్షి కార్టూన్ 01-11-2025

Nov 1 2025 4:25 AM | Updated on Nov 1 2025 4:25 AM

Sakshi Cartoon 01-11-2025

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ హీరో అల్లు శిరీష్ -నయనిక ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

గ్రాండ్‌గా దిల్‌ రాజు సోదరుడి కూతురి పెళ్లి.. హాజరైన టాలీవుడ్‌ సినీతారలు (ఫొటోలు)
photo 3

సాయిపల్లవి 'అమరన్' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 4

హాఫ్ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

నెక్లెస్‌రోడ్డులో ఏక్తా రన్‌.. పాల్గొన్న చిరంజీవి, సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leaders Big Shock To Chandrababu And Villagers Protest Against Belt Shops At Atmakur Excise Office 1
Video_icon

బాబుకు టీడీపీ నేత బిగ్ షాక్. ప్రభుత్వ పెద్దల ప్రోత్సాహంతోనే విచ్చలవిడిగా బెల్ట్ షాపులు
Ambati Rambabu Revels Shocking Facts On Tirumala Laddu Ghee Case 2
Video_icon

YV సుబ్బారెడ్డి PAగా చేసిన అప్పన్న.. తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో అంబటి షాకింగ్ నిజాలు
Student Unions Protest At Samata Degree College 3
Video_icon

మహిళా లెక్చరర్ వేధింపుల వల్లే చనిపోయాడు
Big Shock To Janasena MLA Lokam Madhavi In Vizianagaram 4
Video_icon

విజయనగరం జిల్లా కోనాడలో ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవికి చేదు అనుభవం
CM Revanth Reddy Visits Flood Hit Warangal Areas 5
Video_icon

Warangal: బాధితులతో ఇళ్లల్లోకి వెళ్లి వారి కష్టాలను తెలుసుకున్న సీఎం
Advertisement
 