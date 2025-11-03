 లూలు మాల్ లో సందడి చేసిన కామ్నా జఠ్మలానీ (ఫొటోలు) | Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad | Sakshi
లూలు మాల్ లో సందడి చేసిన కామ్నా జఠ్మలానీ (ఫొటోలు)

Nov 3 2025 10:51 AM | Updated on Nov 3 2025 11:31 AM

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad1
1/18

హైదరాబాద్‌లోని లులు మాల్‌లో లులు ఫ్రాగ్రెన్స్ షోకేస్ - 2025 ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad2
2/18

ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సినీ నటి, హీరోయిన్ కామ్నా జెఠ్మలానీ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad3
3/18

తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ షోకేస్ లో బ్లష్, నైకా, బ్యూటీ అండ్ న్యూట్రీ కి చెందిన టామ్ ఫోర్డ్, చానెల్, సీకే లాంటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు.. టైటాన్ కి చెందిన స్కిన్, మేక్ యువర్ ఓన్ పెర్ఫ్యూమ్, ఇబడి, ది మ్యాన్ కంపనీ లాంటి దేశీయ బ్రాండ్లకు చెందిన ఉత్పత్తులు ఆకర్షణీయమైన తగ్గింపు ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నట్టు రీజినల్ మేనేజర్ షరీఫ్ చెప్పారు.

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad4
4/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad5
5/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad6
6/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad7
7/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad8
8/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad9
9/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad10
10/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad11
11/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad12
12/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad13
13/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad14
14/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad15
15/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad16
16/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad17
17/18

Actress Kamna Jethmalani At LuLu Mall Hyderabad18
18/18

# Tag
Actress Gallery Kamna Jethmalani Hyderabad photo gallery lulu Group
