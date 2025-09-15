బ్రెజిల్ ఇప్పుడు విదేశీయులకు పర్మినెంట్ రెసిడెన్సీ పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది
మేషం...
మన ‘చంద్ర’గ్రహణం ఏళ్ల తరబడి ఉంటుంది
గ్రహం అనుగ్రహం:
అవసరమైతే బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయిద్దాం మేడం!
దేశవ్యాప్తంగా ఒత్తిడి, మానసిక ఆరోగ...
అందరికి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకా...
నగరం మత్తెక్కుతోంది.. మత్తు పదార్థాల�...
ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాలపై మర...
ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) బోర్డ...
‘ఫ్యాషన్ అంటే మనల్సి మనం అందంగా తీర�...
వృద్ధులకు వయసు పరంగా వచ్చే అనేక సమస్�...
గోవా గవర్నర్గా నియమితులైన పూసపాటి అ...
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్.. కౌంట�...
యూఎస్ ఓపెన్ 2025 ఫైనల్ సందర్భంగా అమె�...
సాక్షి, తాడేపల్లి: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగ�...
దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవ�...
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో పలువురు ఐఏఎస్ ...
బృదంగా శాస్త్రీయ నృత్యం చేస్తుంటే రె...
సాక్షి, హైదరాబాద్: భారత రాష్ట్ర సమిత�...
Sep 15 2025 2:03 AM | Updated on Sep 15 2025 2:03 AM
ఈ గొడవంతా ఎందుకు సార్! ఉగ్రవాదులే మాకు ఆశ్రయమిచ్చారని చెప్పేస్తే సరి!
విశాఖలో ఘనంగా ఓనం పండుగ సంబరాలు
కొత్తింట్లో వరుణ సందేశ్ దంపతుల శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి వ్రతం.. ఫోటోలు
చిన్న ‘జేజమ్మ’ పెళ్లి పీటలెక్కింది.. అరుంధతి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ దివ్య నగేశ్ వెడ్డింగ్ హైలైట్స్
అభయం మసూమ్ సదస్సులో మెగా హీరో సాయిదుర్గ తేజ్ (ఫోటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 14-21)
బ్రిటన్లో జరిగిన యాంటీ ఇమిగ్రేషన్ ర్యాలీకి ఎలాన్ మస్క్ మద్దతు
Hyderabad: అదనపు కట్నం కోసం భార్య గొంతు కోసిన భర్త
Kona Raghupathi: పేదలకు అందించాల్సిన విద్య, వైద్యాన్ని చంద్రబాబు పక్కదోవ పట్టిస్తున్నారు
ట్రంప్ సుంకాల ప్రకటనకు స్పందనగా మాట్లాడిన చైనా విదేశాంగ మంత్రి
ప్రభాస్ తో భాగ్యశ్రీ రొమాన్స్ ..!