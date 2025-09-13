 భారత్ తో ట్రంప్ ఎజెండా అమలుకు పని చేస్తా - కాబోయే అమెరికా రాయబారి | Sakshi Cartoon 13-09-2025 | Sakshi
Sakshi Cartoon: భారత్ తో ట్రంప్ ఎజెండా అమలుకు పని చేస్తా - కాబోయే అమెరికా రాయబారి

Sep 13 2025 4:25 AM | Updated on Sep 13 2025 4:25 AM

Sakshi Cartoon 13-09-2025

భారత్ తో ట్రంప్ ఎజెండా అమలుకు పని చేస్తా -కాబోయే అమెరికా రాయబారి 

