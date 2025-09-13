బ్రెజిల్ ఇప్పుడు విదేశీయులకు పర్మినెంట్ రెసిడెన్సీ పొందే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది
మేషం...
మన ‘చంద్ర’గ్రహణం ఏళ్ల తరబడి ఉంటుంది
గ్రహం అనుగ్రహం:
అవసరమైతే బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయిద్దాం మేడం!
దేశవ్యాప్తంగా ఒత్తిడి, మానసిక ఆరోగ...
అందరికి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే అవకా...
నగరం మత్తెక్కుతోంది.. మత్తు పదార్థాల�...
ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాలపై మర...
ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) బోర్డ...
‘ఫ్యాషన్ అంటే మనల్సి మనం అందంగా తీర�...
వృద్ధులకు వయసు పరంగా వచ్చే అనేక సమస్�...
గోవా గవర్నర్గా నియమితులైన పూసపాటి అ...
ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్.. కౌంట�...
యూఎస్ ఓపెన్ 2025 ఫైనల్ సందర్భంగా అమె�...
సాక్షి, తాడేపల్లి: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగ�...
దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవ�...
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో పలువురు ఐఏఎస్ ...
బృదంగా శాస్త్రీయ నృత్యం చేస్తుంటే రె...
సాక్షి, హైదరాబాద్: భారత రాష్ట్ర సమిత�...
Sep 13 2025 4:25 AM | Updated on Sep 13 2025 4:25 AM
భారత్ తో ట్రంప్ ఎజెండా అమలుకు పని చేస్తా -కాబోయే అమెరికా రాయబారి
ఆరెంజ్ డ్రెస్లో అందంగా ఐశ్వర్య రాజేశ్ (ఫోటోలు)
యాపిల్ సీఈఓతో అమితాబ్ బచ్చన్ మనవరాలు (ఫొటోలు)
'మిరాయ్'తో మరో హిట్.. ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ నటి సుధ, అనిరుధ్, సప్తగిరి (ఫొటోలు)
మతిపోగొడుతున్న అనుపమ అందం (ఫొటోలు)
చిక్కుల్లో ఆసియా కప్
మిరాయ్ పై అంచనాలు పెంచేసిన ప్రభాస్..!
ప్రశ్నిస్తే దాడి చేయమని ఏ రాజ్యాంగంలో ఉంది పవన్
ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేస్తే సహించలేకపోతున్నారు: అంబటి రాంబాబు
కొట్టేసిన దేవుడి భూముల్లో OG ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఏంటి?