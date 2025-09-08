 భారతీయులకు మరో షాక్‌.. ఆ వీసా ఇంటర్వ్యూలు స్వదేశంలోనే.. | Stricter US Visa Rules NIV Interviews Must Be Booked In Home Country Only, Read Full Story Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారతీయులకు అమెరికా మరో షాక్‌.. ఆ వీసా ఇంటర్వ్యూలు స్వదేశంలోనే..

Sep 8 2025 10:05 AM | Updated on Sep 8 2025 10:27 AM

Stricter US Visa Rules NIV Interviews Must be Booked in Home Country Only

భారతదేశంపై ప్రతీకార సుంకాలను విధించడంతో.. అమెరికా శాంతించడం లేదు. రోజుకో ప్రతిపాదన చేస్తూ ప్రపంచ దేశాలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. ఇప్పుడు తాజాగా నాన్‌-ఇమిగ్రెంట్‌ వీసా(ఎన్ఐవీ)ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేవారు.. ఇకపై మరో దేశంలో ఇంటర్వ్యూకు హజరయ్యే అవకాశం లేదని తేల్చి చెప్పేసింది.

ఇప్పటి వరకు షార్ట్‌ టర్మ్‌ వీసాదారులు గడువు తీరిన తర్వాత అమెరికాలోనే.. మళ్లీ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వీలుండేది. ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ నాన్-ఇమ్మిగ్రెంట్ వీసా (ఎన్ఐవీ) దరఖాస్తుదారుల నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. వీసాల ఇంటర్వ్యూ కోసం.. తమ సొంత దేశంలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం లేదా కాన్సులేట్‌లో ఇంటర్వ్యూ అపాయింట్‌మెంట్‌లను షెడ్యూల్ చేసుకోవాలని కోరింది.

ఈ కొత్త సూచనలు వెంటనే అమలులోకి వస్తాయి. విద్యార్థులు, వ్యాపార కార్యకలాపాలకు సంబంధించినవారు, తాత్కాలిక కార్మికులు, పర్యాటకులతో సహా అన్ని వర్గాల వలసేతర వీసాదారులకు ఈ కొత్త రూల్.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వర్తిస్తుందని స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ ప్రకటించింది.

ఇదీ చదవండి: డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొత్త ప్రకటన: వాటిపై సుంకాలు ఎత్తివేత!

అమెరికా కొత్త నిబంధనలు భారతీయులకు సమస్యగా మారుతుంది. కొత్త నియమాల కారణంగా ఎన్ఐవీ వీసా ఇంటర్వ్యూ కోసం మళ్లీ స్వదేశాల బాట పట్టాల్సి ఉంది. మహమ్మారి సమయంలో.. చాలామంది తమ వీసా ఫార్మాలిటీలను పూర్తి చేయడానికి బ్యాంకాక్, సింగపూర్ వంటి సమీప కేంద్రాలకు మాత్రమే కాకుండా.. ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్, రియో ​​డి జనీరో, చియాంగ్ మాయి వంటి సుదూర గమ్యస్థానాలకు కూడా ప్రయాణించారు. ఇకపై ఆ అవకాశం లేదు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చంద్రగ్రహణం (ఫొటోలు)
photo 2

#BiggBossTelugu9 : బిగ్‌బాస్ 9 సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ వీళ్లే (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

వరంగల్ లో కుండపోత వర్షం..వరదలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు (ఫొటోలు)
photo 5

తండ్రి కాబోతున్న కమెడియన్.. భార్యకు సీమంతం (ఫొటోలు)

Video

View all
Nag Ashwin Breaks Silence On Kalki 2898 AD Part 2 1
Video_icon

ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి గుడ్ న్యూస్! నాగ్ అశ్విన్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు
Vice President Candidate Radhakrishnan Say Thanks YS Jagan 2
Video_icon

ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్ ని కలిసిన YV సుబ్బారెడ్డి
TDP MLA Bode Prasad Followers Rowdyism On Old Couple 3
Video_icon

వృద్ధుడి స్థలంపై కన్నేసిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బోడె ప్రసాద్
Janasena Leader Mutyala Kalyan Over Action 4
Video_icon

పార్టీ పరువు తీస్తున్న నేతలు.. పట్టించుకోని పవన్
India Won Hockey Asia Cup 2025 5
Video_icon

భారత హాకీ జట్టుకు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు
Advertisement
 