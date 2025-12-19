 గ్రీన్‌లో ట్రేడవుతున్న స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు.. | stock market updates on December 19th 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Stock Market Updates: గ్రీన్‌లో ట్రేడవుతున్న స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు..

Dec 19 2025 9:39 AM | Updated on Dec 19 2025 9:39 AM

stock market updates on December 19th 2025

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గడిచిన సెషన్‌తో పోలిస్తే శుక్రవారం లాభాల్లో పయనిస్తున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 9:37 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 147 పాయింట్లు లాభంతో 25,961 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 488 పాయింట్లు పుంజుకొని 84,976 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.46

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 59.68 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.13 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.79 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.38 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 19-12-2025(time: 09:39 am)

(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అడివి శేష్‌ ‘డెకాయిట్‌’ చిత్రం టీజర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖ : వైభవంగా శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి సహస్ర ఘటాభిషేకం (ఫొటోలు)
photo 3

పంజాగుట్టలో సందడి చేసిన హీరోయిన్‌ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఛాంపియన్‌’ మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

పారిస్‌లో చిల్ అవుతోన్న మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు.. ఫోటోలు

Video

View all
Konda Rajiv Serious Comments On Yellow Media And Chandrababu 1
Video_icon

రుషికొండ భవనం.. ఏపీ వైట్ హౌస్
TDP Faction Clash In Srikakulam District 2
Video_icon

టీడీపీలో వర్గ విభేదాలు!
Violence Erupts After Student Leader Sharif Osman Hadi Dies 3
Video_icon

బంగ్లాదేశ్ లో అల్లర్లు.. మీడియా సంస్థలపై దాడి
Magazine Story On YSRCP Historic Koti Santhakala Sekarana 4
Video_icon

కోటి సంతకాల ఉద్యమాన్ని సునామీగా మార్చిన ఏపీ ప్రజలు
Snowfall Shortage In Manali Himachal Pradesh 5
Video_icon

మనాలిలో మంచు కరువు!
Advertisement
 