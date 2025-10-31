స్టాక్ మార్కెట్లో టాప్ ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడి కదలికలను మదుపరులు, మార్కెట్ ఔత్సాహికులు నిశితంగా గమనిస్తుంటారు. వారి ఇన్వెస్ట్ శైలి, పోర్ట్ఫోలియో గురించి ఆసక్తి కనబరుస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏస్ ఇన్వెస్టర్ డాలీ ఖన్నా ఆసక్తికరమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో గురించి తెలుసుకుందామా..
డాలీ ఖన్నా షేర్ హోల్డింగ్ డేటా ఆధారంగా 2025 సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం నుండి 2025 అక్టోబర్ 30 నాటికి సుమారు రూ. 484 కోట్ల విలువైన 11 స్టాక్స్ను ఆమె బహిరంగంగా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పనితీరు పరంగా, ఈ స్టాక్స్ లో సగం ఘనమైన రాబడిని అందించాయి. 2025లో 101% వరకు ర్యాలీ చేశాయి. అదే సమయంలో మిగిలినవి తక్కువ పనితీరు కనబరిచాయి. 10% నుంచి 40% క్షీణించాయి.
టాప్ గెయినర్లు ఇవే..
మంగళూరు కెమికల్స్ & ఫెర్టిలైజర్స్: ఈ షేరు 101 శాతం పెరిగి రూ.154 నుంచి రూ.309కి పెరిగింది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 3.99%. దీని విలువ సుమారు రూ .146 కోట్లు.
కాఫీ డే ఎంటర్ప్రైజెస్: ఈ స్టాక్ 86% పెరిగి రూ .23 నుండి రూ .42 కు పెరిగింది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 2.19% వాటా ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ .20 కోట్లు.
సదరన్ పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్: ఈ షేరు 26 శాతం లాభపడి రూ.73 నుంచి రూ.92కు చేరుకుంది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 2.98%. దీని విలువ సుమారు రూ .51 కోట్లు.
సోమ్ డిస్టిలరీస్ & బ్రూవరీస్: ఈ స్టాక్ 18% పెరిగి రూ .110 నుండి రూ .129 కు పెరిగింది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 2.43%. విలువ దాదాపు రూ .65 కోట్లు.
ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్: ఈ స్టాక్ 7% పెరిగి రూ .154 నుండి రూ .165 కు పెరిగింది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 2.94%. దీని విలువ సుమారు రూ .87 కోట్లు.
రాణించని స్టాక్స్ ఇవే..
ఎమ్కే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్: స్టాక్ రూ .315 వద్దే ఉంది. ఎలాంటి మార్పు లేదు. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 2.73%. దీని విలువ సుమారు రూ .22 కోట్లు.
సావేరా ఇండస్ట్రీస్: ఈ స్టాక్ 3% క్షీణించి రూ .167 నుండి రూ .161 కు పడిపోయింది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 1.14%. దీని విలువ దాదాపు రూ .2 కోట్లు
జీహెచ్సీఎల్: ఈ షేరు 11 శాతం పడిపోయి రూ.724 నుంచి రూ.648కి పడిపోయింది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 1.21%. దీని విలువ సుమారు రూ .75 కోట్లు.
నేషనల్ ఆక్సిజన్: ఈ స్టాక్ 19% పడిపోయింది. రూ .134 నుండి రూ .109 కి తగ్గింది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 1.22%. దీని విలువ సుమారు రూ .67 లక్షలు.
కె.సి.పి. షుగర్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ కార్పొరేషన్: ఈ స్టాక్ 30 శాతం క్షీణించి రూ.45 నుంచి రూ.31కి చేరుకుంది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 1.8%. దీని విలువ సుమారు రూ .6 కోట్లు.
ప్రకాష్ పైప్స్: ఈ స్టాక్ 41 శాతం పడిపోయి రూ.509 నుంచి రూ.298కి తగ్గింది. కంపెనీలో డాలీ ఖన్నా వాటా 1.69%. దీని విలువ సుమారు రూ .12 కోట్లు.
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)