ఈపీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ చేసుకోవాలా?

Nov 1 2025 12:32 PM | Updated on Nov 1 2025 12:40 PM

Step by Step EPF Claim Settlement Process online

ఉద్యోగులు తమ అత్యవసర ఆర్థిక అవసరాల కోసం పీఎఫ్ (PF) నిధులను పొందే ప్రక్రియను ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) విప్లవాత్మకంగా మార్చింది. క్లెయిమ్ ఆటో సెటిల్‌మెంట్ పరిమితిని ఈ ఏడాది జూన్‌లో రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షలకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. దాంతో క్లెయిమ్‌ ప్రక్రియ వేగవంతం అయింది. దీనివల్ల లక్షలాది మంది సభ్యులు ఇకపై తమ అడ్వాన్స్ క్లెయిమ్‌లను కేవలం 72 గంటల్లో పరిష్కరించుకునే వీలుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆన్‌లైన్‌లో ఈపీఎఫ్‌ సెటిల్‌మెంట్ విధానాన్ని పరిశీలిద్దాం.

పీఎఫ్‌ క్లెయిమ్‌ చేసుకునే విధానం

  • EPF సభ్యులు (ఉద్యోగులు) ఆన్‌లైన్‌లో అడ్వాన్స్ లేదా తుది సెటిల్‌మెంట్ క్లెయిమ్‌ను సమర్పించడానికి ఈ కింది దశలను అనుసరించాలి.

  • మీ UAN యాక్టివ్‌గా ఉండాలి.

  • UANతో ఆధార్, PAN, బ్యాంక్ ఖాతా (IFSCతో సహా) లింక్ అయి ఉండాలి.

  • KYC వివరాలు EPFO రికార్డుల్లో ధ్రువీకరించుకోవాలి.

  • ముందుగా EPFO అధికారిక యూనిఫైడ్ మెంబర్ పోర్టల్‌ను సందర్శించాలి.

  • UAN, పాస్‌వర్డ్‌తో లాగిన్ అవ్వాలి.

  • హోం పేజీలో ఆన్‌లైన్ సేవలను ఎంచుకోవాలి.

  • Online Services టాబ్‌పై క్లిక్ చేసి, డ్రాప్‌డౌన్ మెనూలో ‘Claim (Form-31, 19, 10C)’ ఎంచుకోవాలి.

    ఏ ఫారమ్‌ ఎందుకోసమంటే..  

    Form-31: అనారోగ్యం, విద్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి కోసం పాక్షిక ఉపసంహరణ.

    Form-19: తుది సెటిల్‌మెంట్ - ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత.

    Form-10C: పెన్షన్ ఉపసంహరణ - ఉద్యోగం మానేసిన తర్వాత.

  • తరువాత పేజీలో మీ బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్‌ను నమోదు చేసి ‘Verify’పై క్లిక్ చేయాలి.

  • నిబంధనలను అంగీకరించి ‘Proceed for Online Claim’పై క్లిక్ చేయండి.

  • క్లెయిమ్ ఫారం వివరాలు నింపాలి.

  • ‘I Want To Apply For’ విభాగంలో మీకు అవసరమైన క్లెయిమ్ రకాన్ని ఎంచుకోవాలి.

  • ఆన్‌లైన్‌ ఫామ్‌లో Amount (కావలసిన మొత్తం), ‘Employee Address (ఉద్యోగి చిరునామా)’ వంటి వివరాలను నింపాలి.

  • డాక్యుమెంట్ అప్‌లోడ్ చేసి సబ్మిట్‌ చేయాలి.

  • షరతులకు అంగీకరించడానికి టిక్ బాక్స్‌ను ఎంచుకుని, ‘Get Aadhaar OTP’పై క్లిక్ చేయాలి.

  • మీ ఆధార్‌తో లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చిన OTPని ఎంటర్ చేసి Submit చేయాలి.

  • భవిష్యత్తు క్లెయిమ్‌ ట్రాకింగ్‌ కోసం ప్రాసెస్‌ను ధ్రువీకరిస్తూ పీడీఎఫ్‌ వస్తుంది. దాన్ని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి.

ఇదీ చదవండి: ఆటోమేషన్‌తో క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ వేగవంతం

