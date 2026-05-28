 శాంసంగ్‌ నుంచి 72 టీవీ మోడల్స్‌ | Samsung Launches 72 New Vision AI TV Models in India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శాంసంగ్‌ నుంచి 72 టీవీ మోడల్స్‌

May 28 2026 7:26 PM | Updated on May 28 2026 7:44 PM

Samsung Launches 72 New Vision AI TV Models in India

శాంసంగ్‌ ఇండియా తాజాగా విజన్‌ ఏఐ టీవీ శ్రేణిని ఆవిష్కరించింది. 72 టీవీ మోడల్స్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో మైక్రో ఆర్‌జీబీ, ఓఎల్‌ఈడీ, నియో క్యూఎల్‌ఈడీ, మినీ ఎల్‌ఈడీ మొదలైనవి ఉన్నాయి. శాంసంగ్‌ టీవీ ప్లస్‌ ద్వారా ఉచిత కంటెంట్, కేర్‌ ప్లస్‌ ద్వారా అదనపు వారంటీ మొదలైనవి పొందవచ్చు.

పరిమిత కాలం పాటు నిర్దిష్ట టీవీ మోడల్స్‌పై కాంప్లిమెంటరీగా రూ. 1,02,990 విలువ చేసే సౌండ్‌బార్, రూ. 23,990 విలువ చేసే మ్యూజిక్‌ స్టూడియో ఉచితంగా లభిస్తాయని సంస్థ తెలిపింది. యూహెచ్‌డీ టీవీల శ్రేణి ధర రూ. 36,990 నుంచి, మైక్రో ఆర్‌జీబీ రేటు రూ. 1,24,990 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

# Tag
Samsung tv
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుపతి: వైభవంగా నారాయణవనం బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

రష్మిక జపాన్ ట్రిప్.. యానిమే అవార్డ్ వేడుకలో ఇలా (ఫొటోలు)
photo 3

కమెడియన్ ఇంట్లో సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుపతి: స్వామివారిని దర్శించుకున్న కలెక్టర్‌ దంపతులు (ఫోటోలు)
photo 5

తాతకు నివాళులర్పించిన జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Perni Nani Comments On Nara Lokesh 1
Video_icon

ఆయన శాఖను గాలికి వదిలేశాడు.. లోకేష్ పై పేర్ని నాని పంచులు
YS Avinash Reddy Strong Warning To Btech Ravi 2
Video_icon

నా ఫ్యామిలీ జోలికి రావద్దు..! వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
RK Roja SLAMS Chandrababu 3
Video_icon

చెప్పులపార్టీ... నువ్వా నీతులు చెప్పేది
Garam Vennela Hilarious Skit On Relationship 4
Video_icon

రిలేషన్ లో ఉంటే గీ పనులు అసలు చేయకుండ్రి..!
US Ready To Resume Military Action If Iran Peace Negotiations Fail 5
Video_icon

చర్చలకు రాకపోతే.. ఇరాన్ అంతమే!
Advertisement
 