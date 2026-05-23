 ‘బుల్లెట్ 650’ బండి వచ్చేస్తోంది.. | Royal Enfield Bullet 650 Dispatches Begin | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘బుల్లెట్ 650’ బండి వచ్చేస్తోంది..

May 23 2026 1:00 PM | Updated on May 23 2026 1:16 PM

Royal Enfield Bullet 650 Dispatches Begin

భారతీయ రోడ్లపై దశాబ్దాలుగా రారాజుగా వెలుగొందుతున్న ‘రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్’ ఇప్పుడు మరింత శక్తిమంతమైన అవతారంలో వస్తోంది. దేశీయ మార్కెట్లో ప్రీమియం, హై-కెపాసిటీ బైక్‌లకు ఉన్న భారీ డిమాండ్‌ను అందిపుచ్చుకోవడానికి కంపెనీ తన సరికొత్త ‘బుల్లెట్ 650’ (Bullet 650) మోడల్‌ను తీసుకువస్తోంది. ఇప్పటికే డీలర్‌షిప్‌లకు బైక్‌ల రవాణా కూడా ప్రారంభమవడంతో, ఈ ఐకానిక్ బైక్ విడుదలపై బైక్ ప్రియుల్లో అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి.

మిలన్‌లో జరిగిన అంతర్జాతీయ ఆటో షో (EICMA 2025) తో పాటు, గోవాలో నిర్వహించిన మోటోవర్స్ 2025 వేదికపై ఈ బైక్‌ను కంపెనీ తొలిసారిగా ప్రదర్శించింది. అప్పటినుంచే ఆటోమొబైల్ రంగంలో దీనిపై విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది.

లాంచ్‌ ఎప్పుడు.. ధర ఎంత?

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 మోడల్‌ 2026 జూన్ లేదా జూలై మొదటి వారంలో అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని సుమారు రూ.3.40 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభం కావచ్చని అంచనా.  బుల్లెట్‌కే విలక్షణమైన సాంప్రదాయక లుక్, గంభీరమైన శబ్దం, నిటారుగా ఉండే రైడింగ్ పొజిషన్‌ను ఇందులోనూ కొనసాగించనున్నారు.

విస్తరిస్తున్న 650 సీసీ పోర్ట్‌ఫోలియో

ఐషర్ మోటార్స్ లిమిటెడ్ FY26 ఆర్థిక ఫలితాల సమావేశంలో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ సీఈవో బి. గోవిందరాజన్ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. "మా ప్రణాళికల్లో ఉన్న బుల్లెట్ 650 మార్కెట్లోకి రావడానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన ప్రాథమిక ప్రక్రియలు ప్రారంభమయ్యాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ లైనప్‌లో ఇప్పటికే ఇంటర్‌సెప్టర్, కాంటినెంటల్ జీటీ, సూపర్ మెటియోర్, షాట్‌గన్, బేర్ వంటి పాపులర్ 650 సీసీ బైక్‌లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ జాబితాలోకి అత్యంత పురాతన, నమ్మకమైన బ్రాండ్ అయిన ‘బుల్లెట్’ కూడా చేరబోతుండటం గమనార్హం.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ విగ్రహం (ఫొటోలు)
photo 2

బికినీ ట్రీట్‌లో నిజమెంత?.. ట్రెండింగ్‌లో రుక్మిణి వసంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో సీఎం విజయ్‌.. ఉప్పొంగిన అభిమానం (చిత్రాలు)
photo 4

కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ : నీలిరంగు గౌనులో దేవకన్యలా ఐశ్వర్యా రాయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎస్ఆర్‌హెచ్ వ‌ర్సెస్ ఆర్సీబీ.. చిందేసిన ఉప్ప‌ల్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
SBI Good News For IPO Investors 1
Video_icon

ఇన్వెస్టర్లకు SBI గుడ్యూస్.. 13 వేల కోట్ల ఐపీఓకు ముహూర్తం
Shocking Facts In Twisha Sharma Death Mystery Case 2
Video_icon

ట్విషా శర్మ డెత్ మిస్టరీలో సంచలనాలు.!
US Green Card Process Raises Concerns Among Immigrants 3
Video_icon

గ్రీన్ కార్డు ఇప్పుడు అంత ఈజీ కాదు
Thopudurthi Prakash Reddy Warning To Paritala Sriram And Nara Lokesh 4
Video_icon

నువ్వు ఎవడురా కూలగొట్టడానికి.. నీ అబ్బ జాగీరా.. తోపుదుర్తి మాస్ వార్నింగ్!
YSRCP MLC Varudu Kalyani Slams Chandrababu And Vangalapudi Anitha ‪ 5
Video_icon

ఉన్న పిల్లలకే రక్షణ లేదు.. మళ్ళీ నలుగురు పిల్లలు కనాలని చెప్తున్నారు
Advertisement
 