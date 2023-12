ఏఐ మాయలో ‘పేటీఎం’ ఏం చేయబోతోందంటే?

ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (AI) టెక‍్నాలజీ జాబ్‌ మార్కెట్‌లో అలజడి సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే అధిక సంఖ్యలో కంపెనీలు ఏఐని వినియోగిస్తున్నాయి. న్యూ ఇయర్‌ 2024లో ఏఐ టూల్స్‌ వినియోగం భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో భాగంగా వచ్చే ఏడాది తన గోల్‌ పేటీఎం సంస్థలో ఏఐని వినియోగించడం లక్ష్యమంటూ ఆ కంపెనీ అధినేత విజయ్‌ శేఖర్‌ శర్మ కామెంట్స్‌ చేయడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

ప్రముఖ ఫిన్‌ టెక్‌ దిగ్గజం పేటీఎం వివిధ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల్ని తొలగిస్తూ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఖర్చు తగ్గించుకునే ప్రణాళిల్లో భాగంగా ఆ సంస్థలో పనిచేసే ఉద్యోగుల స్థానాన్ని ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ టూల్స్‌తో భర్తీ చేయనుంది. ఈ తరుణంలో పేటీఎం యాప్‌లో చోటు చేసుకోనున్న మార్పుల గురించి ఆ సంస్థ అధినేత విజయ్‌ శేఖర్‌ శర్మ ఎక్స్‌.కామ్‌లో ప్రస్తావించారు.

Making my todo list for 2024. 📋

What will you like to change/ upgrade in Paytm app ? 📲

We have changed new Paytm app’s Home Screen. Paytm Payments Bank and Other group entities’ offerings are clearly separated now. Makes it cleaner view. ✅

Expanding AI led customer care.…

