 తగ్గిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ నష్టం.. తొలిసారి పాజిటివ్‌ క్యాష్‌ ఫ్లో | ola electric q4 results net loss narrows positive cash flow | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తగ్గిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ నష్టం.. తొలిసారి పాజిటివ్‌ క్యాష్‌ ఫ్లో

May 21 2026 6:08 PM | Updated on May 21 2026 6:19 PM

ola electric q4 results net loss narrows positive cash flow

న్యూఢిల్లీ: ఎలక్ట్రిక్‌ ద్విచక్ర వాహన సంస్థ ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ గత ఆర్థిక సంవత్సరం (2025–26) నాలుగో త్రైమాసికం (క్యూ4)లో రూ.500 కోట్ల ఏకీకృత నికర నష్టాన్ని ప్రకటించింది. అయితే, అంతక్రితం ఏడాది ఇదే క్వార్టర్‌లో నమోదైన రూ.870 కోట్ల నష్టంతో పోలిస్తే ఈసారి నష్టం 42.5 శాతం తగ్గింది. ఆదాయం 57 శాతం క్షీణించి రూ.611 కోట్ల నుంచి రూ.265 కోట్లకు దిగజారింది.

ఆదాయం తగ్గినా, స్థూల మార్జిన్లు మెరుగయ్యాయి. ఇవి వార్షిక ప్రాతిపదికన 13.7% నుంచి 38.5 శాతానికి చేరాయి. పీఎల్‌ఐ ప్రోత్సాహకాలు, మెరుగైన స్థూల మార్జిన్లు, కఠినమైన వ్యయ నియంత్రణ కారణంగా కంపెనీ చరిత్రలో తొలిసారిగా కార్యకలాపాల నగదు ప్రవాహం పాజిటివ్‌గా మారి క్యూ4లో రూ.91 కోట్లుగా నమోదైంది. ఆటోమొబైల్‌ వ్యాపారం నుంచి రూ.213 కోట్ల ఆపరేటింగ్‌ క్యాష్‌ ఫ్లో, రూ.173 కోట్ల ఫ్రీ క్యాష్‌ ఫ్లో (ఎఫ్‌సీఎఫ్‌) నమోదయ్యాయి.

మార్చి త్రైమాసికంలో మొత్తం 20,256 ఎలక్ట్రిక్‌ ద్విచక్ర వాహనాలను కంపెనీ విక్రయించింది. ఇక పూర్తి 2025–26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కంపెనీ మొత్తం రూ.2,253 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించగా.. రూ.1,833 కోట్ల ఏకీకృత నికర నష్టాన్ని నమోదు చేసింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తంలో ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ మొత్తం 1,73,794 ఎలక్ట్రిక్‌ ద్విచక్ర వాహనాలను డెలివరీ చేసింది.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వడ్డే నవీన్ రీ ఎంట్రీ.. త్రిమూర్తులు టీజర్ లాంఛ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

వాటికన్ సిటీలో నయనతార దంపతుల సందడి.. ఫోటోలు
photo 3

చిరంజీవి 158వ మూవీ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డేంజర్ ఎండలు.. అల్లాడిపోతున్న జనం (ఫొటోలు)
photo 5

‘పెద్ది’ కష్టం చూశారా? అయితే ఈ ఫోటోలు చూడాల్సిందే

Video

View all
RK Roja Visits Tirumala Tirupati Temple 1
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రోజా
3000 KM Monster Cloud Over India 2
Video_icon

మృత్యు మేఘాలు వచ్చేసాయ్.. జాగ్రత!
Ram Charan And Buchi Babu Fun Ride Interview 3
Video_icon

క్లైమాక్స్ చూస్తే షాక్ అవుతారు.. ఉప్పెన కి మించి TWIST
Massive Fire Breaks Out In Guntur Inner Ring Road 4
Video_icon

గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డులో భారీ అగ్నిప్రమాదం

The Mastermind Of Pulwama Terror Attack Hamza Burhan Was Shot Dead 5
Video_icon

పుల్వామా ఉగ్రదాడి మాస్టర్ మైండ్ హమ్జా హతం
Advertisement
 