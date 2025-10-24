 ఎన్ఎస్ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ కొత్త యాప్‌లు | NSE Launches 4 Mobile Solutions Enhancements To Its MF Platform | Sakshi
ఎన్ఎస్ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్‌ కొత్త యాప్‌లు

Oct 24 2025 5:53 PM | Updated on Oct 24 2025 6:19 PM

NSE Launches 4 Mobile Solutions Enhancements To Its MF Platform

నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) తన ఎన్ఎస్ఈ ఎంఎఫ్ ఇన్వెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్లాట్ఫామ్ను మరింత మెరుగుపరిచింది. ఇందులో భాగంగా నాలుగు కొత్త మొబైల్ సొల్యూషన్స్, కీలక అప్డేట్లను జోడించినట్లు ప్రకటించింది. మదుపరులు, ట్రేడింగ్ సభ్యులు, లిస్టెడ్ కంపెనీలకు ప్రాప్యత, పారదర్శకత, సౌలభ్యాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా వీటిని తీసుకొచ్చినట్లు ఎన్ఎస్ వెల్లడించింది.

మాన్యువల్ ఎంట్రీ ద్వారా లేదా ఎన్ఎస్ఈలో అమలు చేసిన వారి ట్రేడ్లను లింక్ చేయడం ద్వారా సులభంగా పోర్ట్ఫోలియోను ట్రాక్చేసేలా అప్గ్రేడ్చేసిన ఇన్వెస్టర్ యాప్ను ఎన్ఎస్ రూపొందించింది. ఇది ఇంగ్లీష్, హిందీతో సహా 13 భాషలలో అందుబాటులో ఉంది.

యూనిక్ క్లయింట్ ఐడెంటిఫికేషన్ (యుసిఐ) లో ఎన్ఎస్ఈలో నమోదు చేసుకున్న తమ బ్రోకర్ ఖాతాకు లింక్ను యూజర్లు పొందవచ్చు. ఐఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్లో మొబైల్ యాప్ఇంగ్లీష్, హిందీ, మరాఠీ, గుజరాతీ, బెంగాలీ, కన్నడ, తమిళం, తెలుగు, పంజాబీ, మలయాళం, ఒరియా, అస్సామీ, ఉర్దూ భాషలలో అందుబాటులో ఉంది.

మార్కెట్ అప్డేట్స్, గణాంకాలు, ధరల సమాచారం కోసం ఎన్ఎస్ఈ వాట్సాప్ చాట్బాట్ను కూడా ప్రారంభించింది. సమర్పణ, జరిమానా స్థితి వంటి అంశాలను రియల్ టైమ్‌లో ట్రాక్ చేయడానికి కంప్లయన్స్ డ్యాష్‌బోర్డులు, మదుపరుల అవగాహన కార్యక్రమాలు, సర్క్యులర్లు, FII/DII గణాంకాలకు సులభ ప్రాప్యత కలిగించే సభ్య పోర్టల్ యాప్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.

కంపెనీలు తమ సమర్పణ స్థితి, సమ్మతి క్యాలెండర్లు, స్టాక్ పనితీరును పర్యవేక్షించడానికి ఎన్ఎస్ ఎన్ఈఏపీఎస్యాప్ను ఉపయోగించవచ్చు.

ఈ అన్ని యాప్‌లు ప్రస్తుతం యాపిల్యాప్స్టోర్‌, గూగుల్ప్లేస్టోర్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కీలక అప్‌డేట్‌లు

  • ఒకే సెషన్‌లో 10 ఆర్డర్లు (లంప్ సమ్, ఎస్ఐపీ, ఎస్టీపీ, ఎస్డబ్ల్యూపీ) వరకూ ఉంచే కార్టింగ్ ఫెసిలిటీ

  • పేమెంట్రీట్రిగ్గరింగ్ సౌకర్యం

  • ఫోలియో ఆటో-పాపులేషన్ ద్వారా మదుపరుల లావాదేవీలను ఆటోమేటిక్‌గా మ్యాప్ చేయడం, తద్వారా మాన్యువల్ ఎంట్రీ తప్పులను తగ్గించడం

  • ఈయూఐఎన్‌, సబ్-బ్రోకర్ కోడ్, ఏఆర్ఎన్వంటి వివరాల ఆటో మ్యాపింగ్

