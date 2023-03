సాక్షి,ముంబై: ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం హ్యుందాయ్​ మోటార్స్​ సరికొత్త హ్యుందాయ్ సొనాటాకారును ఆవిష్కరించింది. లాంచ్‌ చేసింది. మిడ్‌ సెగ్మెంట్‌లో ​ 8వ జెనరేషన్ సొనాటాను కొత్త బ్యాడ్జ్‌, లాంగ్‌ హుడ్, ఫ్రంట్-ఎండ్ లేఅవుట్‌తో స్పోర్టియస్ట్ డిజైన్‌తో పరిచయం చేసింది. స్పోర్ట్, స్టాండర్డ్ , N లైన్ వేరియంట్లలో మార్చి 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంచ్ కానుంది.

హ్యుందాయ్​ సొనాటా

వెర్నా, కోనా ఎలక్ట్రిక్​, స్టారియా పోలిన స్టయిల్‌తోపాటు, డ్రైవర్-సెంట్రిక్ ఇంటీరియర్ లేఅవుట్‌తో ఆల్​ న్యూ హ్యుందాయ్​సొనాటా రానుంది. ముఖ్యంగా హ్యుందాయ్ మోడల్‌లో తొలిసారిగా సొనాటా డ్రైవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లస్టర్‌లు, ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో కర్వ్డ్‌ డిస్‌ప్లేను జోడించింది. సిగ్నేచర్​ ఎల్​ఈడీ డేటైమ్​ రన్నింగ్​ లైట్​ బార్​, రియర్‌ ఎల్​ఈడీ టెయిల్​లైట్​ స్ట్రిప్​, బ్లాక్​ బార్​, మధ్యలో హ్యుందాయ్​ లోగో, డిఫరెంట్‌ గ్రిల్‌తో​ దీన్ని అప్‌డేట్‌ చేసింది.

అలాగే స్పోర్టియర్ ఎక్స్‌టీరియర్ ఇమేజ్‌తో ఆధునిక జీవనశైలికి మద్దతుగా భవిష్యత్ మొబిలిటీ సెన్సిబిలిటీతో దీన్ని తీర్చిదిద్దింది. 12.3 ఇంచ్​ ట్విన్​ టచ్‌ స్క్రీన్​ డిస్‌ప్లే, ఇన్​స్ట్రుమెంట్​ క్లస్టర్​ ఫుల్లీ ఎక్స్​టెండెడ్​ ఎయిర్​ వెంట్స్​, న్యూ సెంట్రల్​ క్లైమేట్​ కంట్రోల్​ ప్యానెల్​, న్యూ 3 స్పోక్​ స్టీరింగ్​ వీల్​ మార్పులు కూడా చేసింది.

ఇంజీన్‌

1.6 లీటర్​ టర్బో పెట్రోల్​ ఇంజిన్​, 2.5 లీటర్​ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్​ పెట్రోల్​ ఇంజిన్​, 2.5 లీటర్​ టర్బో ఇంజిన్​ ఆప్షన్స్​ తో ఇది రానుంది. అలాగే ఎన్‌ లైన్‌లో మరొకటి వస్తోంది. ఈ ఇంజీన్‌ 285హెచ్‌పీ పవర్‌, 422 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తుంది. మార్చి 30నుంచి ఏప్రిల్ 9 వరకు జరగనున్న 2023 సియోల్ మొబిలిటీ షోలో దీన్ని ఆవిష్కరించనుంది.

#Hyundai #SONATA inherits the identity of the 4-door coupe with Absolute Sportiness.

And its futuristic and progressive interior is completed with our new technology, Panoramic Curved Display.

On March 30th, #ThenewSONATA will be fully unveiled.#HyundaiDesign #SONATADesign pic.twitter.com/1r91CvNBIQ

— Hyundai Motor Group (@HMGnewsroom) March 26, 2023