కాసుల వేటలో.. కరుగుతోన్న బంధాలు

నేటి ఆధునిక సమాజంలో ఉరుకుల పరుగుల జీవితాన్ని శాసిస్తున్నది ఒక్కటే.. అదే డబ్బు. ఒకప్పుడు మనుషుల మధ్య బంధాలు, అనురాగాలు, ఆప్యాయతలే ప్రాధాన్యతలుగా సాగిన సమాజంలో నేడు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చుట్టుముట్టాయి. ‘ధనమూలం ఇదం జగత్’ అన్న సూక్తి నేటి కాలానికి అక్షరాలా సరిపోతుంది. అయితే, ఈ డబ్బు మానవ సంబంధాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తోంది? ఇది బంధాలను ముక్కలు చేస్తోందా లేక మరింత బలోపేతం చేస్తోందా? అనే అంశాన్ని చూద్దాం.
ధన వ్యామోహం.. బంధాలు చిన్నాభిన్నం
నాణేనికి ఒకవైపు చూస్తే.. డబ్బు అనేది అత్యంత బలమైన బంధాలను సైతం ముక్కలు చేయగలదని నిత్యం మన చుట్టూ జరిగే కొన్ని సంఘటనలు నిరూపిస్తున్నాయి.
ఆస్తి తగాదాలు - కుటుంబాల విచ్ఛిన్నం: ఒకే తల్లికి పుట్టిన అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్లు కేవలం గజం భూమి కోసమో లేక కొంత డబ్బు కోసమో కోర్టుల చుట్టూ తిరగడం, ఒకరినొకరు శత్రువులుగా చూసుకోవడం మనం నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం.
డబ్బుతో ముడిపడిన పెళ్లిళ్లు: నేటి రోజుల్లో కొన్ని పెళ్లిళ్లు రెండు మనసుల కలయిక కంటే, రెండు కుటుంబాల ఆర్థిక హోదాల బేరసారాలుగా మారిపోతున్నాయి. వరకట్న వేధింపులు, భార్యాభర్తల మధ్య ఆర్థిక అసమానతల వల్ల విడాకుల రేటు గణనీయంగా పెరుగుతోంది.
వృద్ధాప్యంలో ఒంటరితనం: తల్లిదండ్రులు ఎంతో శ్రమించి పిల్లలను ప్రయోజకులను చేస్తే వారు సంపాదన ధ్యాసలో పడి వృద్ధులైన కన్నవారిని అనాథాశ్రమాల్లో వదిలేస్తున్న హృదయవిదారక సంఘటనలు సమాజంలో పెరిగిపోతున్నాయి. ఇక్కడ బంధాల కంటే డబ్బు సంపాదనకే ప్రాధాన్యత పెరిగింది.
డబ్బు మనుషులను దగ్గర చేయాల్సింది పోయి.. అహంకారాన్ని పెంచి, ఆత్మీయులకు దూరం చేస్తోంది. మనిషి కంటే బ్యాంకు బ్యాలెన్స్కే విలువ ఇచ్చే సంస్కృతి పెచ్చరిల్లుతోంది.
డబ్బు మరో రూపం
డబ్బు ఎప్పుడూ కీడే చేయదు. నాణేనికి మరోవైపు చూస్తే.. డబ్బు మానవ సంబంధాలను నిలబెట్టడానికి, సమాజంలో ఆనందాన్ని నింపడానికి ఒక గొప్ప సాధనంగా మారుతోంది.
కష్టకాలంలో ఆపన్నహస్తం: కుటుంబంలో ఎవరికైనా తీవ్రమైన అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు లేదా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు సమయానికి చేతిలో డబ్బు ఉండటం వల్ల వారి ప్రాణాలను కాపాడుకోగలుగుతున్నాం. ఆ సమయంలో ఆర్థికంగా సహాయం చేసిన వ్యక్తులు జీవితాంతం గుండెల్లో నిలిచిపోతారు.
పిల్లల భవిష్యత్తుకు పునాది: తల్లిదండ్రులు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుతో పిల్లలకు ఉన్నత చదువులు చెప్పించడం వల్ల ఆ కుటుంబం పేదరికం నుంచి బయటపడి సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానాన్ని పొందుతోంది. ఇది కుటుంబాల మధ్య నమ్మకాన్ని, గౌరవాన్ని పెంచుతుంది.
సేవా దృక్పథం: సమాజంలో ఎంతోమంది పారిశ్రామికవేత్తలు, దాతలు తాము సంపాదించిన సొమ్మును విరాళాలుగా ఇస్తూ.. అనాథలను, పేద విద్యార్థులను ఆదుకుంటున్నారు.
బంధాలను నిలుపుకుంటూ.. డబ్బును సమర్థంగా నిర్వహించడం ఎలా?
డబ్బు అనేది జీవితాన్ని నడిపించే ఇంధనమే కానీ అదే జీవితం కాకూడదు. డబ్బు వల్ల బంధాలు పాడవకుండా ఉండాలంటే మనం కొన్ని నియమాలను పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఆర్థిక పారదర్శకత: భార్యాభర్తల మధ్య లేదా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆర్థిక విషయాల్లో దాపరికం ఉండకూడదు. సంపాదన, ఖర్చులు, అప్పుల గురించి స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవడం వల్ల అనవసరమైన అనుమానాలు, గొడవలు రావు.
పరిమితులు విధించుకోవడం: స్నేహితులు లేదా బంధువులతో ఆర్థిక లావాదేవీలు (అప్పులు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం) జరిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎంతవరకు సహాయం చేయాలో అంతే చేయాలి. ఒకవేళ ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రాకపోయినా బంధం చెడిపోకూడదు అనుకుంటేనే ఆ సాయం చేయాలి.
సమయానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం: పిల్లలకు, కుటుంబ సభ్యులకు కేవలం డబ్బు, విలాసవంతమైన వస్తువులు ఇస్తే సరిపోదు. వారితో గడపడానికి సమయాన్ని కేటాయించాలి. ఎందుకంటే, డబ్బుతో వస్తువులను కొనగలం కానీ ప్రేమను, ఆప్యాయతను కొనలేం.
ఆశకు, అత్యాశకు మధ్య తేడా గుర్తించడం: లగ్జరీ జీవితం కోసం బంధుత్వాలను, స్నేహాలను పణంగా పెట్టకూడదు. తృప్తి లేని సంపాదన మనిషిని ఒంటరిని చేస్తుంది.
డబ్బు అనేది ఒక మంచి సేవకుడిగా ఉండాలి కానీ, అత్యంత ప్రమాదకరమైన యజమానిగా మారకూడదు. దాన్ని మన జీవితాన్ని, బంధాలను శాసించే స్థాయికి రానివ్వకూడదు. డబ్బు కోల్పోతే మళ్లీ సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి విడిపోయిన బంధాలను, దూరమైన మనసులను ఎంత డబ్బు పెట్టినా తిరిగి తీసుకురాలేం.
