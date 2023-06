వ్యాపారానికి సంబంధించి ఉద్యోగులకు టార్గెట్లు అన్ని ప్రైవేటు కంపెనీల్లో​నూ సాధారణంగా ఉండేవే. అయితే ప్రైవేటు బ్యాంకుల్లో ఈ పైత్యం మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రిటైల్‌ బ్యాంకింగ్‌ సేవలతో పాటు ఇన్సూరెన్స్‌ వ్యాపారం కూడా బ్యాంకులు చేస్తుంటాయి. ఈ ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీలు విక్రయించేందుకు ఉద్యోగులకు టార్గెట్‌లు పెడుతుంటాయి.

ఇలా టార్గెట్‌లను సాధించే క్రమంలో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు ఉన్నతోద్యోగి కింది స్థాయి ఉద్యోగులపై నోరు పారేసుకున్నారు. బండబూతులు తిట్టారు. ఆన్‌లైన్‌లో జరిగిన మీటింగ్‌లో ఉన్నతోద్యోగి సిబ్బందిని దుర్భాషలాడారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూజర్‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేయగా వైరల్‌గా మారింది. సదరు బ్యాంక్‌ ఉన్నతోద్యోగి రోజుకు 75 ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీలు విక్రయించాలని టార్గెట్‌ ఇచ్చాడని, అది సాధించడంలో విఫలమైన ఉద్యోగిని బెంగాలీ భాషలో తిట్టాడని మరో యూజర్‌ ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు.

కాగా ఈ వైరల్‌ వీడియోపై స్పందించిన బ్యాంక్‌ యాజమాన్యం సదరు ఉన్నతోద్యోగిని సస్పెండ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ట్విటర్‌ పెట్టిన వీడియోపై హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌ సర్వీస్‌ మేనేజర్‌ అజయ్‌ స్పందిస్తూ ఆ ఉన్నతోద్యోగిని సస్పెండ్‌ చేశామని, బ్యాంకు నిబంధనల మేరకు పూర్తి విచారణ జరిపి తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.

#HDFC bank’s Manager Mr. Pushpal Roy. Employees were treated in an unprofessional way. I would have given back right there. Not sure why & how employees are tolerating. He is completely demoralised and done blatant attacked on employees. Should be fired !

#toxicworkenvironment pic.twitter.com/m0IrfqXl6b

— Sara (@srchetlur) June 5, 2023