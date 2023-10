దేశంలో రోజువారి లెక్కన సరకులు తెచ్చి అమ్ముకొని జీవనం సాగించే వీధి వ్యాపారులకు లోన్లు కావాలంటే బ్యాంకులు, లేదంటే ఇతర ఫైనాన్స్‌ కంపెనీలు చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరగాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బందుల నుంచి వ్యాపారస్తుల్ని గట్టెక్కించేలా ప్రముఖ టెక్‌ దిగ్గజం గూగుల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తన యూపీఐ పేమెంట్స్‌ ఫ్లాట్‌ఫారమ్‌ గూగుల్‌ పే ద్వారా వారికి రుణాలు అందించేందుకు సిద్ధమైంది.



భారత్‌లో గూగుల్‌ 9వ ఎడిషన్‌ ‘గూగుల్‌ ఫర్‌ భారత్‌’ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా టెక్‌ దిగ్గజం వినియోగదారుల కోసం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుందనేది వివరించడంతో పాలు పలు ప్రొడక్ట్‌లు విడుదల, భవిష్యత్‌ కార్యచరణను ప్రకటిస్తుంది.

చిరు వ్యాపారులకు శుభవార్త

సెప్టెంబర్‌ 19 ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభించిన ఈవెంట్‌లో చిరు వ్యాపారులకు గూగుల్‌ శుభవార్త చెప్పింది. భారత్‌లోని చిరు వ్యాపారులకు చేయూతనందించేలా తన యూపీఐ పేమెంట్‌ ఫ్లాట్‌ఫారమ్‌ ‘గూగుల్‌ పే’ ద్వారా రుణాలు ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పింది. ఇప్పటికే గూగుల్‌ పే ద్వారా లోన్‌ అప్లికేషన్‌ ప్రాసెస్‌ అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు తెలిపింది.

Our experience with merchants has taught us that they often need smaller loans and simpler repayment options.

