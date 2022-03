రష్యా దండయాత్రతో అల్లాడిపోతున్న ఉక్రెయిన్లకు మరిన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పారు ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలన్‌మస్క్‌. రష్యా దాడులు మొదలైన తర్వాత ఉక్రెయిన్‌లో కరెంటు, విద్యుత్‌ సరఫరా, టెలికమ్యూనికేషన్స్‌, ఇంటర్నెట్‌ సేవలు చిన్నాభిన్నమయ్యాయి. ఈ తరుణంలో ఉక్రెయిన్‌ ప్రజల కోసం తన స్టార్‌లింక్‌ ద్వారా ఇంటర్నెట్‌ సేవలు అందిస్తున్నాడు ఎలన్‌ మస్క్‌. చాలా మంది ఈ ఇంటర్నెట్‌ ద్వారా సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ జాగ్రత్త పడుతున్నారు.

అయితే స్టార్‌లింక్‌ ఇంటర్నెట్‌ ఉపయోగించేప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని ఎలన్‌ మస్క్‌ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉక్రెయిన్‌లో ఇప్పుడు ప్రైవేట్‌ ఇంటర్నెట్‌ సేవలు అందిస్తోంది కేవలం స్టార్‌ లింక్‌ ఒక్కటే. కాబట్టి ఈ కమ్యూనికేషన్‌ వ్యవస్థపై రష్యా మిస్సైస్‌ దాడులు చేసే అవకాశం ఉందని ఎలన్‌మస్క్‌ అంటున్నారు.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.

— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022