 బైజూస్‌ ఫౌండర్‌కి జైలు శిక్ష, జరిమానా! | Byju Founder Sentenced Inside The Crisis That Broke India Edtech Giant
బైజూస్‌ ఫౌండర్‌కి జైలు శిక్ష, జరిమానా!

May 27 2026 11:19 AM | Updated on May 27 2026 11:55 AM

Byju Founder Sentenced Inside The Crisis That Broke India Edtech Giant

ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ బైజూస్ వ్యవస్థాపకుడికి, బైజూ రవీంద్రన్ కి  భారీ షాక్‌ తగిలింది. కోర్టు ధిక్కరణ నేరం కింద సింగపూర్ కోర్టు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష విధించినట్లు సమాచారం.  2024 ఏప్రిల్ నుంచి బైజూ రవీంద్రన్, తన ఆస్తులకు సంబంధించిన పలు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించారని కోర్టు పేర్కొనడంతో, ఆయనకు జైలు శిక్ష  విధించాలని  ఆదేశించింది.

అధికారులకు లొంగిపోవాలని, 90వేల సింగపూర్ డాలర్లు ఖర్చులను చెల్లించాలని, మరియు సంబంధిత కంపెనీలో వాటాలు కలిగిన కార్పొరేట్ సంస్థ అయిన బీయార్ ఇన్వెస్ట్‌కో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (Beaar Investco Pte)లో తన చట్టబద్ధమైన యాజమాన్యాన్ని నిరూపించే పత్రాలను సమర్పించాలని ఆయనకు ఆదేశాలు జారీ  అయ్యాయి.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విదేశీ పెట్టుబడిదారుల నుండి, ముఖ్యంగా అమెరికాలో రుణదాతలు మొండిబకాయి పడిన 1.2 బిలియన్ల  డాలర్ల రుణం నుండి నష్టాలను తిరిగి రాబట్టుకోవడానికి పోరాడుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రస్తుతం దావాలను ఎదుర్కొంటున్న ఈ వ్యవస్థాపకుడికి జైలు శిక్ష ముప్పు తాజా దెబ్బగా మారింది. అయితే తాజా పరిణామంపై  రవీంద్రన్ ఇంకా స్పందించలేదు. ఆయన సింగపూర్‌లో ఉన్నారా లేక మరెక్కడైనా ఉన్నారా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది.

రవీంద్రన్ స్థాపించిన థింక్ & లెర్న్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (బైజూస్ గా పాపులర్‌) విద్యా సాంకేతిక సంస్థ అతన్ని బిలియనీర్ గా మార్చింది. ప్రపంచవ్యాప్త సంస్థల నుండి పెట్టుబడులను ఆకర్షించిన భారతీయ స్టార్టప్‌ల వెల్లువలో అతను ఒక ప్రధాన విజయగాథగా నిలిచాడు.అయితే  బైజూస్‌ ఉద్యోగాలను తగ్గించి, సిబ్బందిని తొలగిస్తున్న సమయంలో, దాని నిధుల సమీకరణలో పాల్గొన్న సార్వభౌమ సంపద నిధి అయిన ఖతార్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అథారిటీ అనుబంధ సంస్థ, ఇప్పుడు సింగపూర్ న్యాయస్థానంలో అతనిపై కేసు వేసింది. ఈ కేసులో ఖతార్ హోల్డింగ్స్ తరఫున డ్రూ & నేపియర్ వాదించగా, బైజూస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ తరఫున ఫెర్వెంట్ ఛాంబర్స్ వాదించింది.

