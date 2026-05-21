సాక్షి, తాడేపల్లి: వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్రెడ్డి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు.
రూ.1200 కోట్లతో అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, సెక్రటేరియట్ ఉన్నా.. మళ్లీ అన్నీ కొత్తగా కడతానంటున్నారు
కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఐదు బిల్డింగుల దోపిడీ చూసి జనం నివ్వెరపోతున్నారు
భవన డిజైన్లకే రూ.401 కోట్లు
ఈ ఐదు బిల్డింగులకు అయ్యే మొత్తం ఖర్చు రూ. 10,665 కోట్లు.. అంటే ప్రస్తుతం చదరపు అడుగుకు రూ. 20, 427 ఆ?
వాటి ఫర్నీచర్, ఇంటీరియర్ ఇంకా అదనపు ఖర్చులన్నమాట.. అంటే చదరపు అడుగుకు రూ.30 వేలు దాటుతుందన్నమాట
మళ్లీ ఇవే నిర్మాణాలకు కొత్త టెండర్లు పిలిచారు.. కానీ, పాత వాళ్లకే ఇచ్చారు
ఫైవ్స్టార్ హోటల్స్కు కూడా చదరపు అడుగు రూ.4,500 లోపే!
తెలంగాణలో రూ.615 కోట్లతో కేసీఆర్ సచివాలయం కట్టారు
మన సెక్రటేరియట్కు మాత్రం ఇంత ఖర్చా? ఎందుకు??
కొత్త అసెంబ్లీ, కొత్త హైకోర్టు అంటూ మళ్లీ భారీగా ఖర్చు చేయబోతున్నారు
ఇదంతా విచ్చలవిడిగా చేస్తున్న దోపిడీనే
మావిగన్ అంటే చంద్రబాబుకి గుండె ఆగిపోయేలా ఉంది
చంద్రబాబు సీఎంగా ఉండడం ఏపీ చేసుకున్న దురదృష్టం
ఏపీకి రాజధాని లేకుండా చేస్తున్నారు
చంద్రబాబు నిర్ణయాలతో భవిష్యత్తులో కూడా రాజధాని లేకుండా చేస్తున్నారు
రోడ్లు, నీరు, డ్రైనేజీ, మౌలిక సదపాయాలకే రూ.2 లక్షల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది
ఆచరణ సాధ్యం కాదని తెలిసినా ముందుకు వెళ్తున్నారు
స్కామ్ల కోసమే చంద్రబాబు ముందుకు వెళ్తున్నారు
ఇప్పటికే అమరావతి కోసం రూ.47, 387 కోట్ల అప్పుచేశారు
ఖజానా నుంచి రూ.9,200 కోట్లు ఖర్చు చేయబోతున్నారు
స్కామ్ల కోసం రాష్ట్ర ప్రజల వెన్ను విరుస్తున్నారు
ప్రశ్నిస్తే చంద్రబాబుకి బీపీ పెరుగుతోంది
రాజధాని ఉండాలనే మావిగన్ ప్రతిపాదించాం
రాష్ట్ర పరిస్థితుల దృష్ట్యా మావిగన్ను ప్రత్యామ్నాయంగా చూపించాం
అమరావతి అయితే జీరో నుంచి మొదలుపెట్టాలి
మావిగన్లో అన్నీ ఉన్నాయి
ప్రజలు కూడా మావిగన్కు మద్దతు పలికారు
అది తట్టుకోలేకనే చంద్రబాబు ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు
తాను మాట్లాడిందే కాకుండా మంత్రులతో బూతులు మాట్లాడిస్తున్నారు
ఏపీ ప్రజలు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు
ఇచ్చిన హామీలకు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచారు
ప్రజల బాగోగులను గాలికి వదిలేశారు
రాష్ట్రాన్ని జంగిల్ రాజ్గా మార్చేశారు
ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే కేసులతో అణగదొక్కుతున్నారు
రెండేళ్లలో ఏం మంచి చేశారో చంద్రబాబు చెప్పాలి
ఈ రెండేళ్లలో బాబు ప్రొగ్రెస్ ఒక్కటే.. ‘‘చంద్రబాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ’’
రాష్ట్రంలో విచ్చలవిడిగా అవినీతి, దోపిడీ జరుగుతోంది
చంద్రబాబు మాత్రం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు
తప్పులను ప్రశ్నిస్తే ఆయనకు బీపీ పెరుగుతోంది