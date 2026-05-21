 వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ హైలైట్స్‌ | YS Jagan Press Meet On May 21st 2026 Live News Updates And Speech Highlights In Telugu | Sakshi
వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ హైలైట్స్‌

May 21 2026 10:21 AM | Updated on May 21 2026 11:43 AM

YS Jagan Press Meet May 21st 2026 News Live Updates

సాక్షి, తాడేపల్లి: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. 

  • రూ.1200 కోట్లతో అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, సెక్రటేరియట్‌ ఉన్నా.. మళ్లీ అన్నీ కొత్తగా కడతానంటున్నారు

  • కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఐదు బిల్డింగుల దోపిడీ చూసి జనం నివ్వెరపోతున్నారు

  • భవన డిజైన్లకే రూ.401 కోట్లు

  • ఈ ఐదు బిల్డింగులకు అయ్యే మొత్తం ఖర్చు రూ. 10,665 కోట్లు.. అంటే ప్రస్తుతం చదరపు అడుగుకు రూ. 20, 427 ఆ?

  • వాటి ఫర్నీచర్‌, ఇంటీరియర్‌ ఇంకా అదనపు ఖర్చులన్నమాట.. అంటే  చదరపు అడుగుకు రూ.30 వేలు దాటుతుందన్నమాట

  • మళ్లీ ఇవే నిర్మాణాలకు కొత్త టెండర్లు పిలిచారు.. కానీ, పాత వాళ్లకే ఇచ్చారు

  • ఫైవ్‌స్టార్‌ హోటల్స్‌కు కూడా చదరపు అడుగు రూ.4,500 లోపే!

  • తెలంగాణలో రూ.615 కోట్లతో కేసీఆర్‌ సచివాలయం కట్టారు

  • మన సెక్రటేరియట్‌కు మాత్రం ఇంత ఖర్చా? ఎందుకు??

  • కొత్త అసెంబ్లీ, కొత్త హైకోర్టు అంటూ మళ్లీ భారీగా ఖర్చు చేయబోతున్నారు

  • ఇదంతా విచ్చలవిడిగా చేస్తున్న దోపిడీనే

LIVE: వైఎస్ జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్

  • మావిగన్‌ అంటే చంద్రబాబుకి గుండె ఆగిపోయేలా ఉంది

  • చంద్రబాబు సీఎంగా ఉండడం ఏపీ చేసుకున్న దురదృష్టం

  • ఏపీకి రాజధాని లేకుండా చేస్తున్నారు

  • చంద్రబాబు నిర్ణయాలతో భవిష్యత్తులో కూడా రాజధాని లేకుండా చేస్తున్నారు 

  • రోడ్లు, నీరు, డ్రైనేజీ, మౌలిక సదపాయాలకే రూ.2 లక్షల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది

  • ఆచరణ సాధ్యం కాదని తెలిసినా ముందుకు వెళ్తున్నారు

  • స్కామ్‌ల కోసమే చంద్రబాబు ముందుకు వెళ్తున్నారు

  • ఇప్పటికే అమరావతి కోసం రూ.47, 387 కోట్ల అప్పుచేశారు

  • ఖజానా నుంచి రూ.9,200 కోట్లు ఖర్చు చేయబోతున్నారు

  • స్కామ్‌ల కోసం రాష్ట్ర ప్రజల వెన్ను విరుస్తున్నారు

  • ప్రశ్నిస్తే చంద్రబాబుకి బీపీ పెరుగుతోంది

  • రాజధాని ఉండాలనే మావిగన్‌ ప్రతిపాదించాం

  • రాష్ట్ర పరిస్థితుల దృష్ట్యా మావిగన్‌ను ప్రత్యామ్నాయంగా చూపించాం

  • అమరావతి అయితే జీరో నుంచి మొదలుపెట్టాలి

  • మావిగన్‌లో అన్నీ ఉన్నాయి

  • ప్రజలు కూడా మావిగన్‌కు మద్దతు పలికారు

  • అది తట్టుకోలేకనే చంద్రబాబు ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు

  • తాను మాట్లాడిందే కాకుండా మంత్రులతో బూతులు మాట్లాడిస్తున్నారు

 

  • ఏపీ ప్రజలు అష్టకష్టాలు పడుతున్నారు

  • ఇచ్చిన హామీలకు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచారు

  • ప్రజల బాగోగులను గాలికి వదిలేశారు

  • రాష్ట్రాన్ని జంగిల్‌ రాజ్‌గా మార్చేశారు

  • ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే కేసులతో అణగదొక్కుతున్నారు

  • రెండేళ్లలో ఏం మంచి చేశారో చంద్రబాబు చెప్పాలి

  • ఈ రెండేళ్లలో బాబు ప్రొగ్రెస్‌ ఒక్కటే.. ‘‘చం‍ద్రబాబు షూరిటీ మోసం గ్యారంటీ’’

  • రాష్ట్రంలో విచ్చలవిడిగా అవినీతి, దోపిడీ జరుగుతోంది

  • చంద్రబాబు మాత్రం డైవర్షన్‌ పాలిటిక్స్‌ చేస్తున్నారు

  • తప్పులను ప్రశ్నిస్తే ఆయనకు బీపీ పెరుగుతోంది

 

LIVE: వైఎస్ జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్
