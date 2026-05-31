సూపర్ స్టార్ కృష్ణకు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు సినీ నటుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జయంతి. ఈ సందర్బంగా వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్.. సినీ నటుడు కృష్ణకు నివాళి అర్పించారు. వైఎస్ జగన్ ట్విట్టర్ వేదికగా..‘కోట్లాది తెలుగు ప్రజల అభిమానాన్ని సంపాదించి.. వారి హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన మహానటుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ. పలు రంగాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఆయన. విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో ఆయన ప్రదర్శించిన అభినయం చిరస్మరణీయం. నేడు ఆయన జయంతి సందర్భంగా నివాళులు’ అని పోస్టు చేశారు.
కోట్లాది తెలుగు ప్రజల అభిమానాన్ని సంపాదించి, వారి హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన మహానటుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణగారు. పలు రంగాల్లో తనదైన ముద్ర వేసిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఆయన. విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో ఆయన ప్రదర్శించిన అభినయం చిరస్మరణీయం. నేడు కృష్ణగారి జయంతి… pic.twitter.com/Q3aVftNnZP
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) May 31, 2026