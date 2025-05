సాక్షి, గుంటూరు: కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు. దేశానికి సేవ చేయటంలో మీకు మంచి ఆరోగ్యం, నిరంతర శక్తిని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Warm birthday wishes to the Hon’ble Union Minister Shri @nitin_gadkari ji. Wishing you good health and continued strength in your service to the nation.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) May 27, 2025