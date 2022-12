సాక్షి, తాడేపల్లి: తనకు పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి. ఈ మేరకు గురువారం ఓ ట్వీట్‌ చేశారు.

తనపై చూపిన అభిమానానికి, అప్యాయతకు నిజంగా పొంగిపోయానంటూ ట్వీట్ చేసిన సీఎం జగన్.. వైఎస్‌ఆర్‌కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కుటుంబానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

I thank you all for your kind wishes.

I am truly overwhelmed by the affection shown by my @YSRCParty family.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) December 22, 2022