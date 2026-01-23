సాక్షి, తాడేపల్లి: బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వాల్ను వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి అభినందించారు.. సైనా నెహ్వాల్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన సందర్భంగా బాడ్మింటన్ క్రీడకు ఆమె చేసిన సేవలను కొనియాడారు. బ్యాడ్మింటన్ క్రీడతో దేశానికి మంచి కీర్తిప్రతిష్టలు తెచ్చారు. లక్షలాది మంది యువతకు స్ఫూర్తినిచ్చారు. భవిష్యత్తులోనూ మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటున్నా’’ అని వైఎస్ జగన్ ట్వీట్ చేశారు.
Heartiest congratulations @NSaina on a truly stellar career. Your decision to retire from competitive badminton marks the close of an era defined by grit, discipline and excellence. You brought immense pride to the nation and inspired millions of young people. Wishing you success… pic.twitter.com/qFDznAgzrq
— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) January 23, 2026