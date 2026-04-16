 మంత్రి ఇలాకాలో 'దాహా'కారాలు
మంత్రి ఇలాకాలో ‘దాహా’కారాలు

Apr 16 2026 5:18 AM | Updated on Apr 16 2026 5:18 AM

Womens procession for drinking water on National Highway 63

63వ జాతీయ రహదారిపై మండుటెండలో మహిళల రాస్తారోకో 

ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారంటూ వ్యక్తి అక్రమ అరెస్ట్‌! 

పోలీసుస్టేషన్‌ ఎదుట గ్రామస్తుల బైఠాయింపు 

మంత్రి పయ్యావుల తీరుపై మండిపాటు

విడపనకల్లు: రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌ సొంత నియోజకవర్గమైన అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో దాహం కేకలు మిన్నంటుతున్నాయి. తాగునీరెందుకివ్వరని ఈ క్రమంలో ప్రశ్నించిన పాపానికి ప్రజలను పోలీసులు అక్రమంగా అరెస్ట్‌ చేయడం ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. ఉరవకొండ నియోజకవర్గంలోని విడపనకల్లు మం­డలం గడేకల్లు గ్రామ బీసీ కాలనీ వాసులు బుధవారం తాగునీటి కోసం మండుటెండనూ లెక్క చేయకుండా 63వ జాతీయ రహదారిపై ఖాళీ బిందెలతో ధర్నా చేపట్టారు. 

చిన్నారులు, వృద్ధు­లు, మహిళలు, గర్భిణులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. దాదాపు ఇరవై రోజులుగా బీసీ కాలనీకి తాగునీరు సరఫరా చేయడం లేదని ఆవేదన వ్య­క్తం చేశారు. సమస్య పరిష్కరించాలని పలు­మార్లు అధికారులకు విన్నవించినా వారు పట్టించుకో­వడం లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌కు ప్రజల సమస్యలు పట్ట­డం లేదంటూ మండిపడ్డారు. విషయం తెలు­సు­కున్న విడపనకల్లు ఎస్‌ఐ ఖాజాహుస్సేన్, సిబ్బ­ంది అక్కడకు చేరుకుని, ఆందోళనకారులను బలవంతంగా పీఎస్‌కు తరలించేందుకు యత్నించా­రు. 

అయితే అందరూ మహి­ళలే కావడంతో అక్కడున్న చిన్న తిమ్మన్నను బలవంతంగా జీపు ఎక్కించి పీఎస్‌కు తరలించారు. నీటి కోసం ప్రశ్నిచినందుకే అరెస్ట్‌ చేస్తారా అంటూ గ్రామంలోని బీసీ కాలనీ వాసులంతా ఏకమై పోలీసుల తీరుపై ఆగ్ర­హం వ్యక్తం చేస్తూ గడేకల్లు నుంచి ట్రాక్టర్లపై విడపనకల్లు పీఎస్‌­కు చేరుకున్నారు. తాగునీటి సమస్యపై ప్రభు­త్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తే టీడీపీ నేతల ఒత్తిళ్లతో అక్రమంగా అరెస్టులు చేస్తారా అని మండిపడ్డారు. పోలీస్‌ స్టేషన్‌ ఎదుట బైఠాయించారు. 

పోలీసులు ప్రజల కోసం పని చేయడం లేదని, టీడీపీ నేతల మెప్పు కోసమే వారు పనిచేస్తున్నారన్నారు. ‘మంత్రి గారూ.. తాగునీరు అడిగితే పోలీసులను ఊసిగొల్పుతారా?’ అంటూ మండిపడ్డారు. పోలీ­సుల అదుపులో ఉన్న చిన్న తిమ్మన్నను విడుదల చేయాలని, తాగునీటి సమస్య పరిష్కరించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.  

