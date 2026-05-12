 మా నాన్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యే.. నీ భర్తను నాకిచ్చేయ్‌! | Woman Complaint On TDP Female Leader Who Receives Threat Call
మా నాన్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యే.. నీ భర్తను నాకిచ్చేయ్‌!

May 12 2026 12:55 PM | Updated on May 12 2026 1:16 PM

Woman Complaint On TDP Female Leader Who Receives Threat Call

అదనపు ఎస్పీ సంతోష్‌కు ఫిర్యాదు చేస్తున్న మహిళ

పల్నాడు జిల్లా: పోలీసులు నా మనషులు... మా  నాన్న ఎమ్మెల్యే అంటూ టీడీపీ మహిళా నాయకురాలు బెదిరింపులకు పాల్పడుతుందని, నా భర్తతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఇంటికి రానీవ్వడం లేదని నరసరావుపేట పట్టణానికి చెందిన కర్లకుంట కృష్ణదీప్తి జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో సోమవారం నిర్వహించిన  పీజీఆర్‌ఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. నా భర్త కాళీ చెడు వ్యసనాల వలన గతంలో పలు కేసుల్లో నిందితునిగా ఉన్నట్టు తెలిపింది.

మాకు ముగ్గురు సంతానమని ఆనందంగా ఉంటున్న సమయంలో పది నెలల క్రితం ఎమ్మెల్యే గారి అమ్మాయి అని చెప్పుకునే మల్లవరపు అభినయ సింధూర నా భర్తకు పరిచయమైనట్టు వివరించింది. అప్పటి నుంచి అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని నా భర్తను నా ఇంటికి రానివ్వకుండా మమ్మల్ని వేధిస్తోందని తెలిపింది. నేను ఎమ్మెల్యే గారి అమ్మాయినని, ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు మా మావయ్య అని నేను చెప్పిన మాట వినకపోతే నీ భర్తను అక్రమ కేసుల్లో ఇరికిస్తానని బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నట్టు పేర్కొంది. హానీ ట్రాప్‌ లేడీలా సింధూర వ్యవహరిస్తుందని, నీ భర్తకు విడాకులు ఇవ్వకపోతే నిన్ను చంపేస్తానని  పలుమార్లు బెదిరించినట్టు ఫిర్యాదులో తెలిపింది. 

దీనిపై టూటౌన్‌ పోలీసుస్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయగా సీఐ ప్రభాకర్‌ కౌన్సెలింగ్‌ నిర్వహించి నా భర్తను కూడా మందలించినట్టు వివరించింది. అప్పటి నుంచి భార్య, పిల్లలే కావాలని నా భర్త చెప్పడంతో నీ మీద రేప్‌కేసు పెడతానని బెదిరిస్తున్నట్టు తెలిపింది. నీ భార్యను వదిలి రాకపోతే ఆత్మహాత్య చేసుకుంటా, నీ భార్యను హత్య చేయిస్తానని నరకం చూపిస్తుందని వాపోయింది. ఆర్థికంగా దెబ్బతిని, అప్పులలో కూరుకుపోయామని ఉన్నాము మా బతుకు మమ్మల్ని బతుకనీయండి అని  వేడుకున్నా నా భర్తను వదలడం లేదని ఫిర్యాదులో తెలిపింది. సింధూర నుంచి తమకు ప్రాణహని ఉందని, మాకు న్యాయం జరగకపోతే ఆత్మహత్యే శరణ్యమని తెలిపింది.   

 

