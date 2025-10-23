 తుని ఘటన: నారాయణరావు మృతదేహం లభ్యం | Tuni Shocking Incident: TDP Leader Thatika Narayanarao Escape Attempt Details Here, Watch News Video Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tuni Incident: టీడీపీ నేత నారాయణరావు మృతదేహం లభ్యం

Oct 23 2025 7:45 AM | Updated on Oct 23 2025 10:22 AM

Tuni Incident: TDP Leader Thatika Narayanarao Escape attempt Details Here

సాక్షి,  కాకినాడ:  బాలికపై అత్యాచారయత్నం కేసు నిందితుడు, టీడీపీ నేత తాటిక నారాయణరావు(62) మృతదేహాం లభ్యమైంది. బుధవారం అర్ధరాత్రి మెజిస్ట్రేట్‌ ముందుకు హాజరుపర్చడానికి తీసుకెళ్తున్న సమయంలో.. తుని కోమటిచెరువులో దూకేశాడు. గురువారం ఉదయం గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో మృతదేహాన్ని పోలీసులు వెలికి తీశారు.

నారాయణరావును నిన్న సాయంత్రమే పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశమైన తరుణంలో.. అర్ధరాత్రి పూట రహస్యంగా నిందితుడిని మెజిస్ట్రేట్‌ ఎదుట హాజరు పరిచేందుకు తీసుకెళ్లబోయారు. వాష్‌రూమ్‌కు వెళ్తామంటే వాహనం ఆపామని, ఆ సమయంలో నిందితుడు నారాయణరావు చెరువులో దూకేశాడని పోలీసులు చెబుతున్నారు. నారాయణరావు పారిపోవాలని చూశాడా?.. ఆత్మహత్యయత్నం చేశాడా? అనేది స్పష్టత లేకుండా పోయింది.

కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం ఎస్‌.అన్నవరం శివారులో జరిగిన దారుణ ఘటన తెలుగు రాష్ట్రాలను కుదిపేసింది. అధికార టీడీపీ పార్టీకి చెందిన ఓ నేత.. మైనర​ బాలికపై అఘాయిత్యానికి ప్రయత్నించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

జగన్నాథగిరిలోని ఏపీ గురుకుల బాలికల పాఠశాలలో బాలిక(13)కు  చదువుకుంటోంది. తండ్రి లేకపోవడంతో తల్లే సెలవులప్పుడు వచ్చి చూసి పోతుంటుంది. అయితే ఆమె తన మనవరాలని, ఇంజెక్షన్‌ వేయిస్తానంటూ సిబ్బందిని నమ్మబలికి  తుని హంసవరం శివారున నిర్మానుష్యంగా ఉన్న తోటలోకి నారాయణరావు తీసుకెళ్లాడు. అత్యాచార యత్నం చేయబోతున్న సమయంలో తోట కాపలదారుడు గమనించి నిలదీశాడు. దీంతో.. ‘నేను ఎవరినో తెలుసా? కౌన్సిలర్‌ను. ఎస్సీలం. మాది వీరవరపుపేట’ అంటూ దబాయించాడు.

ఈలోపు.. కాపలదారుడు వీడియో తీస్తుండడం గమనించి.. బాలికను గురుకుల పాఠశా­లలో దించేసి నారాయణరావు కొండవారపే­ట పారిపోయాడు. అప్పటికే విషయం సోషల్‌ మీడియా ద్వారా వైరల్‌ కావడంతో స్థా­ని­కులు నారాయణరావును మంగళవారం రాత్రి పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేసి, పోలీసులకు అప్పగిం­చా­రు.

నారాయణరావు అరెస్ట్‌ను పెద్దాపురం డీఎస్పీ శ్రీహరిరాజు మీడియాకు తెలిపారు. బాలికను ఆమె తల్లి అనుమతిలేకుండా పాఠశాల నుంచి తీసుకెళ్లడం, లైంగిక దాడికి యత్నించడం, తరచూ బాలికను బయటకు తీసుకెళ్లడంపై వేర్వేరుగా మూడు కఠినమైన కేసులు నమోదుచేశామని చెప్పారు. పోక్సో కేసులో నిందితుడికి 30 ఏళ్లకు పైగా శిక్ష పడుతుందన్నారు. విచారణకు ప్రత్యేక బృందాలను నియమించడంతో పాటు 15 రోజుల్లో ఛార్జిషీట్‌ దాఖలు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈలోపే.. నిందితుడు పోలీసుల చెర నుంచి తప్పించుకుని ఇలా చెరువులో దూకేసి శవమై తేలాడు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఐటమ్ బ్యూటీ మలైకా 50వ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'మౌగ్లీ' సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి పనులు మొదలుపెట్టిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమలలో అభినయ.. కాలినడకన కొండ ఎక్కి.. (ఫోటోలు)
photo 5

బిగ్‌బాస్ ఆదిరెడ్డి కూతురి బారసాల వేడుక (ఫొటోలు)

Video

View all
Social Activist Sudhakar About Private Travels Mafia In Metro Cities 1
Video_icon

Sudhakar: ఓయో రూములా! బెడ్ రూమ్స్ లా స్లీపర్ బస్సులు
Mega Family Celebrates Upasanas Baby Shower 2
Video_icon

ఉపాసన గుడ్ న్యూస్.. రెండోసారి తండ్రి కానున్న రామ్ చరణ్
Full Story of Kurnool Bus Accident 3
Video_icon

Kurnool Bus Accident: 15 నిమిషాల్లోనే అంతా జరిగిపోయింది
Crane Overturn at Kurnool Bus Accident 4
Video_icon

Kurnool: బస్సును తరలిస్తుండగా తిరగబడ్డ క్రేన్..
Gudivada Amarnath Strong Counter To Chandrababu 5
Video_icon

Gudivada: వైఎస్ జగన్ మీడియా సమావేశం తర్వాత కూటమిలో గుబులు మొదలైంది
Advertisement
 