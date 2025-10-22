 పిల్లలతో తారకరత్న సతీమణి అలేఖ్య దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Taraka Ratna wife Alekhya celebrates Diwali with Her children PHotos | Sakshi
పిల్లలతో తారకరత్న సతీమణి అలేఖ్య దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Oct 22 2025 9:07 PM | Updated on Oct 22 2025 9:11 PM

Taraka Ratna wife Alekhya celebrates Diwali with Her children PHotos1
1/6

టాలీవుడ్ హీరో తారకరత్న దీపావళి వేడుకలు సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Taraka Ratna wife Alekhya celebrates Diwali with Her children PHotos2
2/6

తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి ఈ పండుగను సంతోషంగా జరుపుకుంది.

Taraka Ratna wife Alekhya celebrates Diwali with Her children PHotos3
3/6

దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Taraka Ratna wife Alekhya celebrates Diwali with Her children PHotos4
4/6

Taraka Ratna wife Alekhya celebrates Diwali with Her children PHotos5
5/6

Taraka Ratna wife Alekhya celebrates Diwali with Her children PHotos6
6/6

# Tag
Taraka Ratna wife alekhya celebrates Diwali celebrations children Photos
