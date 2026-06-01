జీవో ఒకలా.. అమలు ఇంకోలా!

డీఎస్సీ తప్పులపై అధికారుల వింత వాదన
హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్కు సరికొత్త అర్థం చెబుతున్న వైనం
1:1 పిలిచినా పోస్టుకు ఎంపికైనట్లు కాదని సమర్థింపు
సాక్షి, అమరావతి: హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అమలు ప్రక్రియను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటూ మెగా డీఎస్సీ–2025పై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని పాఠశాల విద్యా శాఖ బుకాయిస్తోంది. డీఎస్సీలో అక్రమాలు బట్టబయలు అవుతుండటంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏదోలా ఈ స్కామ్ నుంచి బయట పడాలని విద్యా శాఖ ద్వారా పొంతనలేని రీతిలో సమాధానాలిప్పిస్తోంది. డీఎస్సీ నిర్వహణలో జరిగిన అక్రమాలపై ‘సాక్షి’ సాక్ష్యాధారాలతో వెలుగులోకి తెస్తున్న నేపథ్యంలో శనివారం విద్యా శాఖ ఉన్నతాధికారి పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా తప్పు జరగలేదంటూనే పలు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దాటవేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం సాక్షి దినపత్రికలో ‘తప్పుపై తప్పు.. స్పోర్ట్సు డీఎస్సీపై మాకు తెలియదు’ శీర్షికన కథనం ప్రచురితమైంది. దీనిపై వివరణ ఇస్తూ విద్యా శాఖ డైరెక్టర్ ఆదివారం ప్రకటన విడుదల చేశారు. ‘సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ కోసం 1:1 నిష్పత్తిలో కాల్ లెటర్లు జారీ చేసినప్పటికీ, వెరిఫికేషన్కు హాజరైన పలువురు అభ్యర్థులకు తుది ఎంపిక జాబితాలో చోటు దక్కలేదన్న ఆరోపణ సరికాదు. ఇది హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వచ్చింది.
అర్హత, దానికి సంబంధించిన ధృవీకరణ పత్రాలను పరిశీలించే ఉద్దేశంతో, నోటిఫై చేసిన ఖాళీల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఆయా వర్టికల్ రిజర్వేషన్, హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ వర్గాల పరిధిలో 1:1 నిష్పత్తిలో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ కాల్ లెటర్లు జారీ చేశాం. ఆ తర్వాత తుది ఎంపిక జాబితాలను సిద్ధం చేసే సమయంలో మహిళలు, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులు, మెరిటోరియస్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కు వర్తించే హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ సర్దుబాట్లను జీవో ఎంఎస్ నం.77 ప్రకారం వర్తింపజేశాం. ఇది అర్థం చేసుకోలేక సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్కు హాజరైన వారిలో కొందరు తమకు ఉద్యోగాలు రాలేదంటున్నారు’ అని పేర్కొన్నారు.
1:1 నిష్పత్తి అంటే అర్థమేంటి మరి?
జీవో77 ప్రకారం 1:1 జాబితా ఎప్పుడు తయారవుతుందంటే హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్లను (మహిళలు, వికలాంగులు, మాజీ సైనికులు, క్రీడాకారులు) మొదట మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా ఓసీ, తర్వాత సామాజిక వర్గాల (ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్లు్యఎస్) వారీగా జాబితాలను సిద్ధం చేయాలి. ఆ తర్వాతే మహిళలు, ఇతర హారిజాంటల్ కోటాలో లోటును తనిఖీ చేసి, అవసరమైతే జాబితా చివరన ఉన్న అభ్యర్థులను తొలగించి, నిర్దేశిత ప్రత్యేక వర్గాల అభ్యర్థులను చేర్చి ‘తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా’ ఖరారు చేయాలి.
ఇలా హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్లు అప్లై చేసి పూర్తి స్థాయిలో సర్దుబాటు చేసిన తర్వాతే, కచ్చితంగా ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉన్న వారితోనే 1:1 (ఒక పోస్టుకు ఒకరు) జాబితాను ప్రకటించాలి. హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అమలు చేసిన తర్వాత అర్హులైన అభ్యర్థుల తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితా (1:1) సిద్ధం చేయాలి. అందులో ఉన్న అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్లు తనిఖీ చేయడానికి కాల్ లెటర్లు పంపాలి.
సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ అయ్యాక, ఎటువంటి లోపాలు లేని వారితో తుది జాబితాను ప్రకటించాలి. మెగా డీఎస్సీ–2025లో ఇలా చేయకుండా కొందరు అభ్యర్థులకు అన్యాయం చేయడం వాస్తవమని బాధిత మెరిట్ అభ్యర్థులు వాపోతున్నారు. దీన్ని ఒప్పుకోకుండా అధికారులు వింత వాదనను వినిపిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనలో పాల్గొన్నంత మాత్రాన పోస్టు ఎంపికకు గ్యారంటీ లేదని ముందే పేర్కొన్నామంటూ ‘కండీషన్స్ అప్లై’ అన్న రీతిలో చెప్పడం కొసమెరుపు.