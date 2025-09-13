 బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం | Rains in North Andhra and Coast for the next three days | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం

Sep 13 2025 5:06 AM | Updated on Sep 13 2025 5:06 AM

Rains in North Andhra and Coast for the next three days

వచ్చే మూడు రోజులు ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాలో వర్షాలు  

సాక్షి, అమరావతి/సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఉత్త­రాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరం వెంబడి బంగాళాఖాతంలో శుక్రవారం అల్ప­పీడనం ఏర్పడిందని వా­తావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది రెండు రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా, దక్షిణ ఛత్తీస్‌గఢ్‌ మీదుగా పశ్చిమ–వాయవ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దీనికితోడు రుతుపవన ద్రోణు­ల ప్రభావంతో వచ్చే మూడు రోజు­లు రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.  

ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో పలు­చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ తేలికపాటి వర్షం కురుస్తుందని పేర్కొంది. కాగా, శుక్రవారం ఉత్తరాంధ్ర­లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా నవగంలో అత్యధికంగా 7.3 సెంటీమీటర్ల వర్ష­పాతం నమోదైంది.   
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఆరెంజ్‌ డ్రెస్‌లో అందంగా ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

యాపిల్ సీఈఓతో అమితాబ్ బచ్చన్ మనవరాలు (ఫొటోలు)
photo 3

'మిరాయ్'తో మరో హిట్.. ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ నటి సుధ, అనిరుధ్, సప్తగిరి (ఫొటోలు)
photo 5

మతిపోగొడుతున్న అనుపమ అందం (ఫొటోలు)

Video

View all
Asia Cup No Hype For India Vs Pakistan Match 1
Video_icon

చిక్కుల్లో ఆసియా కప్
Prabhas Guest Role In Mirai Movie 2
Video_icon

మిరాయ్ పై అంచనాలు పెంచేసిన ప్రభాస్..!
YSRCP Vangaveeti Narendra Fire On Pawan Kalyan 3
Video_icon

ప్రశ్నిస్తే దాడి చేయమని ఏ రాజ్యాంగంలో ఉంది పవన్‌
Ambati Rambabu Comments On Chandrababu Government 4
Video_icon

ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేస్తే సహించలేకపోతున్నారు: అంబటి రాంబాబు
Pothina Mahesh Shocking Facts On Pawan Kalyan OG Pre Release Event 5
Video_icon

కొట్టేసిన దేవుడి భూముల్లో OG ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఏంటి?
Advertisement
 