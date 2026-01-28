 ఆవు చేలో మేస్తే అరవ శ్రీధర్‌ గట్టున మేస్తాడా? | janasena mla arava sridhar incident | Sakshi
ఆవు చేలో మేస్తే అరవ శ్రీధర్‌ గట్టున మేస్తాడా?

Jan 28 2026 6:52 AM | Updated on Jan 28 2026 7:09 AM

janasena mla arava sridhar incident

ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయిన ఓ ఒంటరి మహిళను బెదిరించి, కూటమి రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ లైంగిక దాడిచేసిన వ్యవహారం బయటకు రావడంపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఇలా ఉన్నాయి..

కూటమి ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ నాపై లైంగిక దాడి చేశారు | The victim revealed details about Arava Sridhar in a selfie video | Sakshi 

  • ఆవు చేలో మేస్తే అరవ శ్రీధర్‌ గట్టున మేస్తాడా అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీమ్స్‌ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. 

  • ఇంత దారుణంగా ఆధారాలతో సహా ఎమ్మెల్యే లైంగిక వేధింపులు వెలుగులోకి వచ్చినా కూటమి పెద్దలు అతనిపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని నెటిజన్లు ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. 

  • కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ఎన్ని అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నా కాపాడుకునే యత్నంలో భాగంగా ముందుగానే లేఖలు విడుదల చేస్తున్నారా.. అంటూ సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

  • చిన్న చిన్న వాటికే అతిగా స్పందించే పచ్చ మీడియా.. ఓ ఎమ్మెల్యే విషయంలో ఇంత జరుగుతున్నా..ఎందుకు స్పందించడం లేదని, ఎందుకు డిబేట్లు పెట్టడం లేదని నెటిజన్లు ప్రశి్నస్తున్నారు.    

సాక్షి, అమరావతి

