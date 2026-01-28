ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయిన ఓ ఒంటరి మహిళను బెదిరించి, కూటమి రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ లైంగిక దాడిచేసిన వ్యవహారం బయటకు రావడంపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఇలా ఉన్నాయి..
ఆవు చేలో మేస్తే అరవ శ్రీధర్ గట్టున మేస్తాడా అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీమ్స్ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ఇంత దారుణంగా ఆధారాలతో సహా ఎమ్మెల్యే లైంగిక వేధింపులు వెలుగులోకి వచ్చినా కూటమి పెద్దలు అతనిపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని నెటిజన్లు ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ఎన్ని అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నా కాపాడుకునే యత్నంలో భాగంగా ముందుగానే లేఖలు విడుదల చేస్తున్నారా.. అంటూ సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిన్న చిన్న వాటికే అతిగా స్పందించే పచ్చ మీడియా.. ఓ ఎమ్మెల్యే విషయంలో ఇంత జరుగుతున్నా..ఎందుకు స్పందించడం లేదని, ఎందుకు డిబేట్లు పెట్టడం లేదని నెటిజన్లు ప్రశి్నస్తున్నారు.
సాక్షి, అమరావతి