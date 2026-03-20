21న రంజాన్‌ సెలవు

Mar 20 2026 2:49 AM | Updated on Mar 20 2026 2:49 AM

Govt issued orders rescheduling Ramadan holiday to 21st of this month

పదోతరగతి ఇంగ్లిష్‌ పరీక్ష వాయిదా

ఏప్రిల్‌ 2న పరీక్ష నిర్వహణ

నేడు యథావిధిగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు

సాక్షి, అమరావతి: రంజాన్‌ సెలవును ఈనెల 21వ తేదీకి మార్పు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. తొలుత మార్చి 20న ప్రభుత్వం రంజాన్‌ సెలవుగా ప్రకటించింది. మతపెద్దల నిర్ణయం మేరకు 21వ తేదీ శనివారం రంజాన్‌ పర్వదినాన్ని  నిర్వహిస్తున్నందున, ఆ రోజు సెలవు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. 

శుక్రవారం అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి. కాగా శనివారం జరగాల్సిన పదో తరగతి ఇంగ్లిష్‌ పరీక్ష వాయిదా వేసినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ పరీక్షను ఏప్రిల్‌ 2న నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు.  

Related News By Category

Related News By Tags

గద్దర్‌ అవార్డ్స్‌- 2025లో మెరిసిన హీరోయిన్లు (ఫోటోలు)
శ్రీశైలంలో రమణీయంగా రథోత్సవం పులకించిన భక్తులు (ఫొటోలు)
గద్దర్‌ అవార్డ్స్ అందుకున్న విజేతలు (ఫొటోలు)
అట్టహాసంగా గద్దర్ అవార్డుల వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
పేరేంట్స్‌గా మాకు గర్వకారణం.. కుమారుడి ఈవెంట్‌లో శివబాలాజీ దంపతులు (ఫొటోలు)

Kakani Govardhan Reddy Heated Argument with Police 1
అడ్డుకున్న పోలీసులు ఇచ్చిపడేసిన కాకాణి
FASTag Annual Pass Price Hike from April 1 2
వాహనదారులకు షాక్! FASTag వార్షిక పాస్ట్ ధర పెంపు కొత్త రేట్లు ఇవే
America F-35 Fighter Jet Struck By Iran 3
అమెరికా ఫైటర్ జెట్ ధ్వంసం.. వీడియో రిలీజ్ చేసిన ఇరాన్
War Impact: Stock Market Crash These 5 Stocks Are Still Making Big Gains 4
మార్కెట్లు పడిపోతున్నా ఈ 5 స్టాక్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి..?
Vega Jewellers Good News To Share Holders 5
1 షేరు కొంటే 4 షేర్లు ఫ్రీ.. లక్షను రూ.1.84 కోట్లు చేసిన మల్టీబ్యాగర్ స్టాక్
