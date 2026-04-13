 ntr జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో అధికారులపై కారం చల్లిన వృద్ధురాలు | elderly woman threw chilli powder at officials in the NTR District Collectorate
ntr జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో అధికారులపై కారం చల్లిన వృద్ధురాలు

Apr 13 2026 2:43 PM | Updated on Apr 13 2026 2:52 PM

elderly woman threw chilli powder at officials in the NTR District Collectorate

సాక్షి,విజయవాడ: ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో ఓ వృద్ధురాలు అధికారులపై కారం చల్లారు. నేషనల్ హైవే నిర్మాణం కోసం అధికారులు ఆమె భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే, బదులుగా ఇవ్వాల్సిన రూ.24 లక్షల నష్టపరిహారం ఇప్పటికీ అందలేదని వృద్ధురాలు ఆరోపించారు. తనకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ అనేక సార్లు కలెక్టరేట్‌లో వినతిపత్రాలు సమర్పించినా, అధికారులు పట్టించుకోలేదని ఆమె తెలిపారు. 

ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం కలెక్టరేట్‌కు వచ్చిన బాధితురాలు అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ కారం చల్లారు. తన భూమి తీసుకుని వేరే వారికి డబ్బులు చెల్లించారని ఆరోపించారు. అధికారుల తీరుతో విసుగెత్తి ఈ చర్యకు దిగినట్లు వృద్ధురాలు మీడియా ఎదుట వెల్లడించారు.
 

భానుడి సెగలకు విశాఖ రుషికొండ తీరంలో పర్యాటకుల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఆట.. SRH vs RR ప్రాక్టీస్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

‘డెకాయిట్‌’ మూవీ సక్సెస్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

కరీనకపూర్‌ రాజసం ఉట్టిపడేలా కుర్తాసెట్‌ స్టైలిష్‌ లుక్‌..!

EPFO New Rules On UPI And ATM Cash Withdrawal 1
Video_icon

EPFO 3.0 తో ఎన్నో మార్పులు.. ఒకేసారి అకౌంట్లోకి రూ. 5 లక్షల వరకు డబ్బులు..!
KSR Live Show On Chandrababu Amaravati Corruption 2
Video_icon

లెక్క సెట్ చేస్తాం.. 2029లో చూపిస్తా..
Shah Rukh Khan Shocking Reaction On Allu Arjun Raaka First Look 3
Video_icon

అల్లు అర్జున్ రాకాపై షారుఖ్ షాకింగ్ కామెంట్స్..
Victim Woman Shocking Comments On TDP MLA Kalava Srinivasulu Relative 4
Video_icon

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బంధువు అరాచకం.. తోటకు రమ్మని.. బాధిత మహిళ ఆవేదన
Vijaya Reddy Husband Shocking Comments In Murder Case 5
Video_icon

సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ విజయారెడ్డి ఆత్మహత్య కేసులో మరో ట్విస్ట్
