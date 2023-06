రాష్ట్రపతి ముర్ముకు సీఎం జగన్‌ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

సాక్షి, తాడేపల్లి: రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ముకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్రపతి ముర్ము మంచి ఆరోగ్యం, ఆనందంతో జీవించాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. యావత్ జాతికి ద్రౌపదిముర్ము నిజమైన స్ఫూర్తి అంటూ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సీఎం జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

My greetings and best wishes to the Honourable President Smt Droupadi Murmu garu on the occasion of her birthday. I wish the Honourable President good health and happiness. You are a true inspiration to the entire nation Madam. @rashtrapatibhvn

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) June 20, 2023