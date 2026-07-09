 చంద్రబాబుపై కేసులు కొట్టివేత ఫైనల్‌ ఆర్డర్‌ ప్రతులు అందజేత | Cases against Chandrababu dismissed | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చంద్రబాబుపై కేసులు కొట్టివేత ఫైనల్‌ ఆర్డర్‌ ప్రతులు అందజేత

Jul 9 2026 5:10 AM | Updated on Jul 9 2026 5:10 AM

Cases against Chandrababu dismissed

2014–19 మధ్య అధికార దుర్వినియోగంపై ఆరు కేసులు

ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు, స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్, ఫైబర్‌ నెట్, మద్యం, ఇసుక, అసైన్డ్‌ ల్యాండ్‌

ఈ కేసుల కొట్టివేత ప్రతులు పాత్రికేయుడు తిలక్‌కు అందజేసిన ఏసీబీ కోర్టు

విజయవాడ లీగల్‌: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై నమోదైన ఇన్నర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు, స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్, ఫైబర్‌ నెట్, మద్యం, ఇసుక, అసైన్డ్‌ ల్యాండ్‌.. కేసులకు సంబంధించిన ఫైనల్‌ ఆర్డర్‌ రిపోర్టులను విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు పాత్రికేయుడు తిలక్‌కు అందజేసింది. 2014–2019 మధ్య చంద్రబాబు ముఖ్య­మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ప్రజా ప్రయో­జ­నా­లను విస్మరించి, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలపై ఈ కేసులు నమోద­య్యాయి.

అనంతరం ఈ కేసులను ఏసీబీ న్యాయస్ధానం కొట్టివేసింది. ఆ తీర్పులకు సంబంధించి ఫైనల్‌ ఆర్డర్‌ రిపోర్టులు ఇవ్వాలని కోరుతూ పాత్రికేయుడు బాలగంగాధర్‌ తిలక్‌ తరఫున న్యాయ­వాది యక్కంటి పుల్లారెడ్డి ఏసీబీ న్యాయ­స్ధానంలో పిటీషన్‌ దాఖలు చేశారు. దానిపై విచారణ జరిపిన న్యాయమూర్తి ఎల్‌.తేజోవతి ఫైనల్‌ ఆర్డర్‌ రిపోర్టులను పిటిషనర్‌కు అందజేయాలని ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం ఆ కాపీల ప్రతులను పిటిషనర్‌కు అందజేశారు. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'లెనిన్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వేడుకగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)
photo 3

'హృదయం మురళి' ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన ప్రీతి ముకుందన్ (ఫొటోలు)
photo 4

చీరకే అందం తీసుకొచ్చిన శ్రుతిహాసన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
CI Ramulu Naik Wife Shocking Allegations With Proofs 1
Video_icon

కీచక CI రాసలీలలు..పక్కా ఆధారాలతో SPకి ఫిర్యాదు
Worst Records in Team India's History After 3rd T20 Defeat 2
Video_icon

ఒకే ఒక్క ఓటమితో చెత్త రికార్డు లిస్టులో టీమిండియా
YSRCP Leaders And Thopudurthi Family Warns MS Raju 3
Video_icon

లోకేష్ పర్యటన తర్వాతే.. తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డి హత్యకు కుట్ర..
Bijendra Reddy Ready To Accept Bhuma Akhila Priya Challenge 4
Video_icon

అఖిలప్రియ సవాల్.. టీడీపీ ఆఫీస్ వద్ద బిజేంద్ర రెడ్డి!
Graveyard Encroached by TDP In Thimmanaidu Palem 5
Video_icon

స్మశానం TDP కబ్జా.. రోడ్డుపైనే అంత్యక్రియలు?
Advertisement
 