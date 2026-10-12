ఏపీలో 106 మున్సిపాలిటీలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారు

ఏపీలో 106 మున్సిపాలిటీలకు రిజర్వేషన్లు ఖరారయ్యాయి. బీసీ-36, ఎస్సీ-14, ఎస్టీ-3, జనరల్ మహిళలు-27, జనరల్-26, అన్రిజర్వ్డ్ 26గా ఖరారు చేశారు.
విశాఖ
జీవీఎంసీలో వార్డుల వారీగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు
ఎస్టీ జనరల్.. 1
ఎస్సీ మహిళ... 5
ఎస్సీ జనరల్... 5
బీసీ జనరల్... 25
బీసీ మహిళ.. 24
మహిళా జనరల్... 31
అన్ రిజర్వుడు... 29
విజయవాడ
మొత్తం డివిజన్లు -86
ఎస్టీ జనరల్ – 1
ఎస్టీ మహిళ – 1
ఎస్సీ జనరల్ – 5
ఎస్సీ మహిళ – 5
బీసీ జనరల్ – 16
బీసీ మహిళ – 15
ఓసీ జనరల్ – 22
అన్ రిజర్వ్డ్– 21
కృష్ణాజిల్లా
మచీలీపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రిజర్వేషన్లు ఖరారు
మొత్తం డివిజన్లు - 60
ఎస్టీ జనరల్ – 1
ఎస్సీ జనరల్ – 3
ఎస్సీ మహిళ – 2
బీసీ జనరల్ – 12
బీసీ మహిళ – 12
ఓసీ జనరల్ – 16
అన్ రిజర్వ్డ్– 14
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