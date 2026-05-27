 డా.స్టుతి ఖరే శుక్లా ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌కు నాన్-సర్జికల్ హెయిర్ గ్రోత్ బూస్టర్‌ | Hair Loss Truth Revealed Dr Stuti Khare Shukla Brings Non Surgical Hair Growth
May 27 2026 11:57 AM | Updated on May 27 2026 12:19 PM

జుట్టు రాలడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత సాధారణ సమస్యలలో ఒకటిగా మారింది. ముఖ్యంగా యువతలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలి, తగిన నిద్ర లేకపోవడం, అనియమిత భోజనం, కాలుష్యం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, వాతావరణం మరియు నీటి పరిస్థితులు మారే కొత్త దేశాలకు మారడం, అలాగే అధికంగా హెయిర్ స్టైలింగ్ చేయడం వంటివి తల చర్మం మరియు జుట్టు ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. అయినప్పటికీ చాలా మంది అసలు కారణాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఆయిల్స్, డీఐవై (DIY) రెమెడీలు మరియు ఇంటర్నెట్ ట్రెండ్స్‌ను ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు.

ఇండియాలో “హెయిర్ గ్రోత్ క్వీన్”గా ప్రసిద్ధి చెందిన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన యూఎస్-ట్రెయిన్డ్ డెర్మటాలజిస్ట్ మరియు హెయిర్ గ్రోత్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ స్టుతి ఖరే శుక్లా ప్రకారం, జుట్టు రాలడం అనేది పైకి కనిపించేంత సులభమైన సమస్య కాదు; ఇది చాలా సంక్లిష్టమైనది.

ఎంబీబీఎస్, ఎండీ డెర్మటాలజిస్ట్ అయిన మరియు “Elements of Aesthetics” వ్యవస్థాపకురాలైన డాక్టర్ స్టుతి, శాస్త్రీయ ఆధారిత నాన్-సర్జికల్ హెయిర్ రీస్టోరేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1 లక్షకు పైగా రోగులకు చికిత్స అందించారు. ఆమె వద్ద భారత్, దుబాయ్, యూకే, యూఎస్, కెనడా తదితర దేశాల నుండి రోగులు సంప్రదిస్తున్నారు.

ఆమె క్లినిక్‌లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన చికిత్సలలో ఒకటి నాన్-సర్జికల్ హెయిర్ గ్రోత్ బూస్టర్ ట్రీట్‌మెంట్. ఇది డెర్మటాలజిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో రూపొందించబడిన వ్యక్తిగతీకరించిన హెయిర్ రీస్టోరేషన్ ప్రోటోకాల్. ఇది పురుషులు మరియు మహిళలలో కనిపించే ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్‌తో పాటు సాధారణ జుట్టు రాలడం నుండి తీవ్రమైన అలొపేషియా కేసుల వరకు చికిత్స కోసం రూపొందించబడింది.

ఈ ప్రోటోకాల్‌లో హెయిర్ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంటేషన్, బలహీనమైన ఫాలికల్స్‌ను ఉత్తేజితం చేసే టార్గెట్ గ్రోత్ ఫాక్టర్లు, మరియు శాస్త్రీయ ఆధారిత స్కాల్ప్ రీస్టోరేషన్ థెరపీలు ఈ ప్రోటోకాల్‌లో హెయిర్ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంటేషన్, బలహీనమైన ఫాలికల్స్‌ను ఉత్తేజితం చేసే టార్గెట్ గ్రోత్ ఫాక్టర్లు, మరియు శాస్త్రీయ ఆధారిత స్కాల్ప్ రీస్టోరేషన్ థెరపీలు ఉపయోగిస్తారు. ఇవి జుట్టు సాంద్రతను పెంచడం, ఫాలికల్స్‌ను బలపరచడం మరియు జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడం లేదా సాధ్యమైనంతవరకు తిరగదిద్దడాన్ని లక్ష్యంగా ఉంచుతాయి.

డాక్టర్ స్టుతి తీవ్రమైన జుట్టు రాలే సమస్యలతో ఉన్న రోగులకు కూడా చికిత్స అందిస్తున్నారు. కొంతమందికి హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌కి కూడా సరిపడా గ్రాఫ్ట్స్ లేకపోవడం వల్ల వారు అర్హులు కాదని చెప్పిన సందర్భాల్లో కూడా ఆమె చికిత్సలు ఇచ్చారు. మీరు ఎంత త్వరగా చికిత్స ప్రారంభిస్తే ఫలితాలు అంత మంచిగా ఉంటాయని ఆమె చెబుతారు.

ఈ చికిత్స యొక్క ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న రోగులు ఆన్‌లైన్ కన్సల్టేషన్ ద్వారా కూడా దీనిని పొందవచ్చు మరియు మంచి ఫలితాలు పొందుతున్నారు.

డాక్టర్ స్టుతి తరచుగా అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు మరియు విదేశాలకు వెళ్లి స్థిరపడే వ్యక్తులు జుట్టు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని సూచిస్తున్నారు. వాతావరణ మార్పులు, హార్డ్ వాటర్ ప్రభావం, ఒత్తిడి, జీవనశైలిలో మార్పులు, ఆహార అలవాట్ల మార్పు మరియు సూక్ష్మ పోషక లోపాలు ఇవన్నీ జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతాయి. మీరు ఇటీవలే దేశం మారి అకస్మాత్తుగా జుట్టు రాలడం గమనిస్తే, త్వరగా చర్య తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

నిజమైన రోగుల అనుభవాలు

అమెరికా డల్లాస్‌కు చెందిన శ్రీకాంత్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ నుండి యూఎస్‌కు మాస్టర్స్ కోసం వెళ్లిన తర్వాత తీవ్రమైన జుట్టు రాలడం అనుభవించిన వారు ఇలా చెప్పారు:

"నేను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా డాక్టర్ స్టుతి గారిని కనుగొని ఆమె చికిత్స ప్రారంభించాను. ఐదు నెలలలోనే గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపించింది. హెయిర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంట్‌తో కూడా ఇంత మంచి ఫలితం వచ్చేది కాదేమో. ముఖ్యంగా ఈ చికిత్స నాన్-ఇన్వేసివ్‌గా ఉండటం, ఇంటి నుండే పొందగలగడం మరియు నేరుగా డాక్టర్ స్టుతి గారితో కన్సల్టేషన్ జరగడం చాలా మంచి విషయం."

విశాఖపట్నానికి చెందిన వికాస్ దాస్ ఇలా చెప్పారు:

"గత కొన్ని నెలలుగా నేను ఈ చికిత్స తీసుకుంటున్నాను. జుట్టు పెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది మరియు జుట్టు నాణ్యతలో కూడా గణనీయమైన మెరుగుదల వచ్చింది. డాక్టర్ స్టుతి గారు మరియు వారి టీమ్ చాలా శ్రద్ధగా మార్గనిర్దేశనం చేస్తున్నారు, జుట్టు సంరక్షణ మరియు ఆహారం గురించి సరైన సూచనలు ఇస్తున్నారు. నిజమైన హెయిర్ ట్రీట్‌మెంట్ కోసం చూస్తున్నవారికి నేను ఖచ్చితంగా డాక్టర్ స్టుతి ఖరే శుక్లా గారిని సిఫార్సు చేస్తాను."

డాక్టర్ స్టుతి యొక్క నైపుణ్యం రోగుల కన్సల్టేషన్లకే పరిమితం కాదు. ఆమె ఫెమినా మిస్ ఇండియా జ్యూరీ మెంబర్ మరియు హెయిర్ కేర్ ఎక్స్‌పర్ట్ (2024–2026)గా సేవలందించారు. అలాగే TEDx స్పీకర్ మరియు ఫిలాంత్రపిస్ట్ కూడా.

ట్రైకాలజీలో అనేక గుర్తింపులు పొందిన ఆమె, శస్త్రచికిత్స లేకుండా మరియు డౌన్‌టైమ్ లేకుండా కనిపించే ఫలితాలను ఇచ్చే నాన్-సర్జికల్ హెయిర్ రీస్టోరేషన్ ట్రీట్‌మెంట్స్‌లో పయనీర్‌గా గుర్తింపు పొందారు.

కన్సల్టేషన్ వివరాలు

డాక్టర్ స్టుతి ఖరే శుక్లా మే 30 & 31 తేదీలలో హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్‌లో ప్రత్యక్ష కన్సల్టేషన్లకు అందుబాటులో ఉంటారు.
బయట రాష్ట్రాలు మరియు విదేశాల్లో ఉన్న రోగుల కోసం ఆన్‌లైన్ కన్సల్టేషన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అపాయింట్‌మెంట్స్ & బుకింగ్స్: +91 6261967835
ఇన్‌స్టాగ్రామ్: డాక్టర్ స్టుతి ఖరే శుక్లా

