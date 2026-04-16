 ఆదిలాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఏర్పాటు దిశగా ముందడుగు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆదిలాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఏర్పాటు దిశగా ముందడుగు

Apr 16 2026 12:47 PM | Updated on Apr 16 2026 12:47 PM

● మంత్రి పొన్నం, ఎమ్మెల్యే పాయల్‌ ఏరియల్‌ సర్వే

ఆదిలాబాద్‌: జిల్లాలో ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌, ప్రభుత్వ స్పెషల్‌ చీఫ్‌ సెక్రటరీ వికాస్‌రాజ్‌, ఎమ్మెల్యే పాయల్‌ శంకర్‌ బుధవారం ప్రతిపాదిత ఎయిర్‌పోర్ట్‌ స్థలాన్ని ఏరియల్‌ సర్వే ద్వారా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా చీఫ్‌ సెక్రటరీ వికాస్‌ రాజ్‌ మాట్లాడుతూ, ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నిర్మాణానికి అవసరమైన సాంకేతిక అనుమతుల కోసం త్వరలోనే ఎయిర్‌పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా ద్వారా ఓఎల్‌ఎస్‌ (అబ్‌స్టాకిల్‌ లిమిటేషన్‌ సర్‌ ఫేసెస్‌) సర్వే నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రత్యేక ఆసక్తితో ఉందని, ఎయిర్‌పోర్ట్‌ కోసం అవసరమైన 434 ఎకరాల భూసేకరణ ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. విమానాశ్రయాన్ని డిఫెన్స్‌, ఎయిర్‌ పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఉమ్మడి భాగస్వామ్యంతో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వివరించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే శంకర్‌ మాట్లాడుతూ ఆదిలాబాద్‌ సమగ్ర అభివృద్ధికి ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఏర్పాటు అత్యంత కీలకమని, దీని కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పూర్తి సహకారం అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు. విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి రావడం వల్ల జిల్లాలో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపడటమే కాకుండా, పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. వారి వెంట ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్‌ ఉన్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ దివ్యక్షేత్రం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

వైట్‌ డ్రెస్‌ ఔట్‌ఫిట్‌లో జాన్వీ కపూర్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

మహేశ్‌బాబు బ్యానర్‌ సినిమా ‘రావు బహదూర్‌’.. సాంగ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

ఆర్య కొత్త సినిమా.. ‘మిస్టర్‌ ఎక్స్‌’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫోటోలు)
photo 5

‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ మూవీ HD స్టిల్స్

Video

View all
TJR Sudhakar Babu Sensational Reaction on Pudi Srihari Illegal Arrest 1
Video_icon

హిట్లర్ లాంటోళ్లే మట్టి కొట్టుకుపోయారు.. మీరెంత మీ స్థాయేంత ?
A Mother’s Faith Reunites Her Lost Son After 5 Years at Vaishno Devi 2
Video_icon

గుండెల్ని హత్తుకునే ఘటన, ఆ తల్లి ప్రేమ ముందు విధి కూడా ఓడిపోయింది..
Global Stock Markets Hit New Records Amid US-Iran War 3
Video_icon

ప్రపంచ యుద్ధ భయం.. కానీ స్టాక్ మార్కెట్లు ధ రికార్డులే కొడుతున్నాయి
Police Investigate Microfinance Fraud Case 4
Video_icon

మంగ్లీ కేసు రోజుకో ట్విస్టు
Mrunal Thakur Special Song In Ram Charans Peddi Movie 5
Video_icon

పెద్ది స్పెషల్ సాంగ్ లో మృణాల్ ఫిక్స్.. హింట్ ఇచ్చిన చెర్రీ..!
Advertisement
 