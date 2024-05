గాజాలో ఆగని దాడులు.. భారతీయుడి మృతి

హమాస్‌ బలగాలను అంతం చేయటమే లక్ష్యంగా.. గాజాలోని రఫా నగరంపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులకు పాల్పడుతోంది. ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం దాడిలో ఐక్యరాజ్య సమితిలో పనిచేసే ఓ భారతీయ వ్యక్తి మృతి చెందినట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు వెల్లడించాయి.

ఆ వ్యక్తి తన వాహనంలో రఫాలోని యూరోపియన్‌ హాస్పటల్‌కు వెళ్తుతున్న క్రమంలో ఒక్కసారిగా జరిగిన దాడిలో మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయనతో పాటుతో ఉన్న మరో వ్యక్తి కూడా తీవ్రంగా గాయాలు అయ్యాయి. ఇక.. ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఐక్యరాజ్య సమితికి చెందిన తొలి వ్యక్తి మరణంగా మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

మరణించిన వ్యక్తి ఐక్యరాజ్య సమితిలోని సేఫ్టీ అండ్‌ సెక్యూరిటీ విభాగానికి( DSS) చెందిన భారతీయ వ్యక్తిగా తెలుస్తోంది. మృతి చెందిన వ్యక్తి భారత దేశానికి చెందిన మాజీ ఆర్మీ సైనికుడని సమాచారం.

Today a @UN vehicle was struck in Gaza, killing one of our colleagues & injuring another.

More than 190 UN staff have been killed in Gaza.

Humanitarian workers must be protected.

I condemn all attacks on UN personnel and reiterate my urgent appeal for an immediate humanitarian…

— António Guterres (@antonioguterres) May 13, 2024